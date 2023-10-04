Витрати держбюджету Росії на стримування внутрішніх цін на бензин підскочили на 60%

Загальна сума бюджетних компенсацій російським нафтовим компаніям за стримування внутрішніх цін на паливо (паливний демпфер) за січень-вересень 2023 року сягнула 1,14 трильйона рублів.

У вересні 2023 року такі виплати зросли на 60,7%, порівняно із попереднім місяцем, – до рекордних 298,7 млрд рублів, попри плани російського уряду їх зменшити вдвічі, повідомляє РБК із посиланням на дані російського Мінфіну.

У рамках схеми паливного демпфера, який діє з 2019 року, уряд Росії платить компаніям, якщо експортна ціна бензину та дизпалива вища за внутрішньоросійську. Якщо російські ціни, навпаки, вищі за експортні, то нафтові компанії, у свою чергу, направляють до бюджету частину прибутку. У 2022 році обсяг бюджетних компенсацій російським нафтовикам склав 2,17 трлн руб.

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У квітні 2023 року російський міністр фінансів Антон Сілуанов оголосив про плани урізати виплати за "демпфером" приблизно на 30 млрд. руб. на місяць. З 1 вересня цей механізм було скориговано і виплати мали зменшитися, але цього не відбулося. При цьому зростання цін на нафтопродукти стурбувало російського президента Владіміра Путіна.

Через зростання цін російський уряд у вересні запровадив тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину та дизельного палива через рекордне зростання цін на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ціни на бензин у Росії зростали з весни.

15 вересня біржові ціни бензин А-92 вперше перевищили 70 тис. рублів за тонну. Також рекордно дорожчали бензин А-95 та дипаливо.