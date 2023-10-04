Правоохоронці викрили масштабну схему продажу неіснуючих автомобілів для ЗСУ, – Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили та ліквідували шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, до складу організованої групи входили 12 учасників, наразі їм усім повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє організаторів і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро інших громадян у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок і заволодівали їхніми грошовими коштами.

"Для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти воїнам і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Натомість, як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, учасники групи, які перебували на волі, отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали ув'язненим організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.

На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Водночас в Офісі генпрокурора зауважують, що їх кількість, ймовірно, значно більша.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вилучили "робочі" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.