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біженці (626) виплати (444) Польща (2385)

Польща скасує соціальну підтримку для українських біженців з наступного року

мюллер

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив в інтерв'ю агенції PAP, передає Укрінформ.

"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", – повідомив Мюллер.

Він уточнив, що частина положень закону про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що "просто не буде потреби їх продовжувати".

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

Як повідомлялося, торік у березні у Польщі було прийнято спецзакон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, отримувати різну фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою "500+".

У червні президент Польщі Анджей Дуда продовжив дію закону про підтримку українців до 4 березня 2024 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Дякуємо Володьссаничу, що завдяки його персонального хамству на адресу Польщі, українці почали отримувати "покращення вже зараз"!
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04.10.2023 19:12
+5
Поїдуть далі...
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04.10.2023 21:30
+5
ЄС потрібна дешева та кваліфікована робоча сила для вирешення своїх економічних проблем викликаних демографічною кризою. Таким чином - мігранти в стратегіному значенні вирішують демографічни проблеми, в тактичному - економічні проблеми. Ті країни які можуть собі дозволити інвестувати в мігрантів і грати в довгу - приймають українців без питань, для них це набагато вигідніша інвестиція ніж у сирійців або африканців.
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04.10.2023 23:42
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Дякуємо Володьссаничу, що завдяки його персонального хамству на адресу Польщі, українці почали отримувати "покращення вже зараз"!
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04.10.2023 19:12 Відповісти
що б там не казав хєрограй, а "покращення" для українців в Польщі почались відразу, як почався політичний сезон (вибори). І, як завжди, так зручно знайти серед оточуючих "не таких", яких можна без будь-яких наслідків цькувати. До того ж поляки завжди були неабиякими ксєнофобами. До будь-кого.
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04.10.2023 22:11 Відповісти
Та ну на !
Ти не страйся, скажи подоляку, що всі прекрасно розуміють хто нагадив у відносини.
І да, нехай Вові не дозволяють без суфлера на публіку виходити.
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05.10.2023 00:03 Відповісти
Твій рівень меньшовартості - 99 з 100. Не засмучуйся, це лікується.
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05.10.2023 00:08 Відповісти
Ти вже подоляку доповів, що тут ошиваєшся ?
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05.10.2023 00:14 Відповісти
Звісно, кожного ранку особисто звітую, що спілкувався з черговим дебілом.
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05.10.2023 11:54 Відповісти
Халява закінчується - додому захищати і відбудовувати Батьківщину!
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04.10.2023 20:50 Відповісти
Якщо й повернуться.то жінки й малі діти-вони мають захищати чи відбудовувати?Буцефалу зрозуміло,що чоловіки не повернуться.
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04.10.2023 23:56 Відповісти
Буцефал то кінь. Коня цікавить лише овес і кобила. Українські чоловіки мали би мати почуття Батьківщини, патріотизму, національної гідності ... ой! ... вибачте за нецензурщину.
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05.10.2023 09:03 Відповісти
Поїдуть далі...
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04.10.2023 21:30 Відповісти
Дивно. Боти (чи то подоляковські, чи то кацапські) часто розказують, що европейські країни вирішують нашими мігрантами свої демографічні проблеми. Тому наші мігранти там на вагу золота. А тут виявляється, що в Польщі вони не потрібні
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04.10.2023 22:44 Відповісти
ЄС потрібна дешева та кваліфікована робоча сила для вирешення своїх економічних проблем викликаних демографічною кризою. Таким чином - мігранти в стратегіному значенні вирішують демографічни проблеми, в тактичному - економічні проблеми. Ті країни які можуть собі дозволити інвестувати в мігрантів і грати в довгу - приймають українців без питань, для них це набагато вигідніша інвестиція ніж у сирійців або африканців.
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04.10.2023 23:42 Відповісти
Наступна зупинка(на деякий час)Німеччина, тим більше, що вони зробили деяке пом'якшення на рахунок мігрантів з України. І давайте будемо реалістами, якщо вже людина адаптувалась, знайшла роботу, може себе забезпечувати хрен вона звідти приїде-риба шукає де глибше, людина де краще. І всі оці прожекти "потрібно повертати біженців"до лампочки, вся оця шобла сама думає куди здриснути-а що, "прибарахлились"... тепер можна і "поржать" десь там за бугром.
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05.10.2023 05:31 Відповісти
Польська Курва.
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05.10.2023 08:02 Відповісти
Скільки пам,ятаю, то ще з розвалу ВД та СРСР(їздив до родичів) половина Польші працювала за своїми межами, таке й нині. Ті, що в ній осіли - вже осіли, й так буде з усіми, хто нині за кордоном по всьму світу, там є різних професій і кваліфікації. Навряд чи повернеться врач з Канади , зарплата там якого ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ БАКСІВ ДОДОМУ, А ЯКЩО Й ПОВЕРНЕТЬСЯ, ТО ТІЛЬКИ ТОДІ, коли вважатиме що забезпечив собі майбутнє. АРХ М
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05.10.2023 12:07 Відповісти
В Польщі міняється влада, націонал-популісти йдуть в минуле. В залежності від вітру вони міняють ставлення до наших проблем. Спочатку так круто допомогли з військовою технікою. Справді дуже круто. Приймали біженців (більшість вже поїхала далі). "Між Польщею і Україною ніколи не буде кордонів", казав Дуда... Ну, а потім погоріли... Спочатку, що запросили каятьтя українців за Волинську трагедію - Сейм одноголосно проголосував за цю маячню!!! Потім проблеми з зерном. Тепер блокування вантажівок. І це коли Україна стікає кров'ю... Поляки мабуть дуже хочуть напряму повоювати з Московією, коли ми здохнемо. І все роблять для цього.
Це просто тупість і ницисть в дуже значної частини населення.
Сумно.
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05.12.2023 02:25 Відповісти

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