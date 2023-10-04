Підприємство з Київщини залучило іноземні інвестиції на $15 мільйонів попри війну

М’ясопереробне підприємство ТОВ "МП "Агроторговий дім" на Київщині, яке спеціалізується на виробництві халяльної продукції, залучило $15 млн лівано-йорданських інвестицій та планує переформатувати виробництво.

Про це директор ТОВ "Мʼясопереробне підприємство "Агроторговий дім" розповів РБК-Україна.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ компанія займалась експортом великої рогатої худоби живою вагою у країни Близького Сходу. Однак через блокування українських портів продовжувати бізнес у такому форматі було неможливо, тому засновники вирішили змінити профіль і з вирощування худоби перейшли до виробництва заморожених напівфабрикатів і їх експорту.

Він додав, що МП "Агроторговий дім" змогло залучити інвестиції, оновити устаткування та налагодити експорт. А це дозволить забезпечити до трьох сотень нових робочих місць на Київщині, а відповідно – сплату податків і надходження валютної виручки.

"Це важливо, адже крім того, що наші друзі організували постачання експорту продовольства під час війни, вони також зрозуміли, що потрібно постачання готової продукції, і створювати додану вартість", – розповів Ігор Тютюшкін.

Голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров додав, що компанія також допомагає із харчуванням бійцям-мусульманам, які зараз захищають Україну.

"Для Криму, для кримських татар це важливо. Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші – всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо продуктів харчування і тут підприємство здійснило дуже потужний крок", – наголосив голова Меджлісу.

ТОВ "МП Агроторговий дім" спеціалізується на забої та обвалюванні телятини та яловичини з відповідністю сертифікатам HACCP та HALAL.

Технології, які використовує підприємство (а це обвалювання, вакуумування і шокова заморозка при -38 С) дозволяють скоротити термін заморожування і дає змогу зберегти структуру м’яса.