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Підприємство з Київщини залучило іноземні інвестиції на $15 мільйонів попри війну

агроторговий

М’ясопереробне підприємство ТОВ "МП "Агроторговий дім" на Київщині, яке спеціалізується на виробництві халяльної продукції, залучило $15 млн лівано-йорданських інвестицій та планує переформатувати виробництво.

Про це директор ТОВ "Мʼясопереробне підприємство "Агроторговий дім" розповів РБК-Україна.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ компанія займалась експортом великої рогатої худоби живою вагою у країни Близького Сходу. Однак через блокування українських портів продовжувати бізнес у такому форматі було неможливо, тому засновники вирішили змінити профіль і з вирощування худоби перейшли до виробництва заморожених напівфабрикатів і їх експорту.

Він додав, що МП "Агроторговий дім" змогло залучити інвестиції, оновити устаткування та налагодити експорт. А це дозволить забезпечити до трьох сотень нових робочих місць на Київщині, а відповідно – сплату податків і надходження валютної виручки.

"Це важливо, адже крім того, що наші друзі організували постачання експорту продовольства під час війни, вони також зрозуміли, що потрібно постачання готової продукції, і створювати додану вартість", – розповів Ігор Тютюшкін.

Голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров додав, що компанія також допомагає із харчуванням бійцям-мусульманам, які зараз захищають Україну.

Підприємство з Київщини залучило іноземні інвестиції на $15 мільйонів попри війну 01

"Для Криму, для кримських татар це важливо. Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші – всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо продуктів харчування і тут підприємство здійснило дуже потужний крок", – наголосив голова Меджлісу.

ТОВ "МП Агроторговий дім" спеціалізується на забої та обвалюванні телятини та яловичини з відповідністю сертифікатам HACCP та HALAL.

Технології, які використовує підприємство (а це обвалювання, вакуумування і шокова заморозка при -38 С) дозволяють скоротити термін заморожування і дає змогу зберегти структуру м’яса.

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Инвестняня в действии!
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04.10.2023 16:16 Відповісти
Це дещо інше, бо сприяння і залучення це різні справи!
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04.10.2023 16:24 Відповісти
Отже іноземці вірять у перемогу України. Тим огідниши бачити громадян України котрі досі у цьому сумніваються та верещать як свині про "зраду" й т.п. не гірше за кремлядських пропагандонів!!!
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04.10.2023 16:22 Відповісти
Пишіть відразу довготу і широту, щоб не шукати на мапах... Шахеди теж ******* все халяльне
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04.10.2023 16:55 Відповісти
Молодці. Зрада у цій новині відсутня як не крути.
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04.10.2023 16:55 Відповісти
Коли дочекаємось іноземних інвестицій на виробництво кошерної продукції? А то халяльна є, а кошерної немає
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04.10.2023 17:04 Відповісти
Могли б,нарешті, ДОЧЕКАТИСЯ отих зелених інвесторів з Оманщини!!
Він же казав про них… Мабуть за ними поїхали баканав з резніковим, гроші повезли в Оман, їм на квитки….!!
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04.10.2023 17:13 Відповісти

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