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Зібрана у Росії копія китайського автомобіля під брендом "Москвич" виявилася вдвічі дорожчою за оригінал

москвич

Зібрана у Росії копія китайського седана Sehol A5 Plus від Jac, який продаватимуть під брендом "Москвич", виявився вдвічі дорожчим за оригінал.

В автосалонах ціни на новий "Москвич" починатимуться від 2,4 млн рублів і сягатимуть 3,1 млн рублів, пише російське видання Autonews.

Водночас оригінальне авто Sehol A5 Plus коштує в Китаї 98,9-134,8 тис. юанів, тобто 1,36-1,87 млн рублів.

Виробництво копії китайської моделі під російським брендом на Московському автомобільному заводі "Москвич" запустили на початку вересня. У продаж він має надійти до кінця жовтня цього року.

При цьому у деяких російських дилерських центрах кажуть, що не купуватимуть російські седани для продажу, оскільки у них "на така багата" комплектація порівняно з іншими китайськими автівками.

За даними заводу "Москвич", седан шостої моделі буде доступний з двома силовими агрегатами на вибір: турбодвигуном 136 к.с. у парі з безступінчастою трансмісією CVT або турбодвигуном GDI 174 к.с. у парі з роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням.

Покупці зможуть вибрати кузов в одному із п'яти кольорів: чорному, білому, сірому, червоному чи синьому. Продаватимуть автомобіль у трьох комплектаціях. У базовій версії передбачена панель приладів з екраном діагоналлю 3,5 дюйма, аудіосистема і мультимедіа з екраном діагоналлю 10,4 дюйма. Також будуть доступні круїз-контроль, система дистанційного запуску двигуна, камера заднього виду та датчик паркування.

Читайте також: Наслідки падіння курсу рубля: У Росії різко зросли ціни на зібрані з китайських деталей автомобілі "Москвич"

Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

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Топ коментарі
+6
АналоГавнет.
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04.10.2023 16:28
+5
Китайцы на лохах зарабатывают.
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04.10.2023 16:21
+4
Це тепер за дохлих касапів будуть цим непотрібом розраховуватись??
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04.10.2023 16:14
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За эксклюзив платить надо
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04.10.2023 16:05 Відповісти
АналоГавнет.
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04.10.2023 16:28 Відповісти
а ніхто й сумнівів не мав , що буде по іншому
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04.10.2023 16:10 Відповісти
Интересно: а запах бензина в салоне тоже присутствует? А то иначе не зачёт
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04.10.2023 16:13 Відповісти
Це тепер за дохлих касапів будуть цим непотрібом розраховуватись??
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04.10.2023 16:14 Відповісти
А нам-то шо?
Маємо двічі зробити "ку"?
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04.10.2023 16:16 Відповісти
Распіл-откат.
Русня, вважайте це податком на патріотизм.
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04.10.2023 16:17 Відповісти
Рука московитского сборщика с молотком для забивания винтов и датчиков не коснулась этого автомобиля.
Московитам доверили передвигать тележки с машинокомплектами.
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04.10.2023 16:20 Відповісти
Китайцы на лохах зарабатывают.
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04.10.2023 16:21 Відповісти
Наклеить шильдик сделанный в Китае на китайскую машину - это не сборка
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04.10.2023 16:28 Відповісти
Это же полный цикл производства !
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04.10.2023 16:47 Відповісти
коштує в Китаї і коштує в росії - різні речі
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04.10.2023 16:43 Відповісти
Все по класиці.
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04.10.2023 16:47 Відповісти
Китайське гівно зліплене рукожопими москалями по ціні "мерса".Годиться лишень як компенсація за "пагібшева ваньку"...
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04.10.2023 17:29 Відповісти
Точно, гівно. У жінки малий рюкзак розлізся , припуску на шов -2-3мм.
По новій швець відмовився робити.
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04.10.2023 18:03 Відповісти
Це ж треба, таки зібрали. Були дешеві китайські підробки відомих брендів, тепер будуть дорогі кацапські підробки китайських брендів
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04.10.2023 18:46 Відповісти
Я вам так скажу: китайське авто китайської збірки і китайське авто кацапської збірки - це дві різні машини. Ті криворукі навіть готові блоки докупи зліпити не можуть. Ще й замість оригінальних рідин заллють свої помиї.
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04.10.2023 19:20 Відповісти
А чому б і не погигикать над їхніми потугами,у нас наприклад виготовлення *Богдана* чи раніше *Шкоди* повністю роботизовано.
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04.10.2023 20:35 Відповісти

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