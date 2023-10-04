Зібрана у Росії копія китайського автомобіля під брендом "Москвич" виявилася вдвічі дорожчою за оригінал

Зібрана у Росії копія китайського седана Sehol A5 Plus від Jac, який продаватимуть під брендом "Москвич", виявився вдвічі дорожчим за оригінал.

В автосалонах ціни на новий "Москвич" починатимуться від 2,4 млн рублів і сягатимуть 3,1 млн рублів, пише російське видання Autonews.

Водночас оригінальне авто Sehol A5 Plus коштує в Китаї 98,9-134,8 тис. юанів, тобто 1,36-1,87 млн рублів.

Виробництво копії китайської моделі під російським брендом на Московському автомобільному заводі "Москвич" запустили на початку вересня. У продаж він має надійти до кінця жовтня цього року.

При цьому у деяких російських дилерських центрах кажуть, що не купуватимуть російські седани для продажу, оскільки у них "на така багата" комплектація порівняно з іншими китайськими автівками.

За даними заводу "Москвич", седан шостої моделі буде доступний з двома силовими агрегатами на вибір: турбодвигуном 136 к.с. у парі з безступінчастою трансмісією CVT або турбодвигуном GDI 174 к.с. у парі з роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням.

Покупці зможуть вибрати кузов в одному із п'яти кольорів: чорному, білому, сірому, червоному чи синьому. Продаватимуть автомобіль у трьох комплектаціях. У базовій версії передбачена панель приладів з екраном діагоналлю 3,5 дюйма, аудіосистема і мультимедіа з екраном діагоналлю 10,4 дюйма. Також будуть доступні круїз-контроль, система дистанційного запуску двигуна, камера заднього виду та датчик паркування.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.