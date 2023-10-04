БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1468 відвідувачів онлайн
Новини
4 128 7
Енергоатом (1175) електроенергія (4082) USAID (84)

"Енергоатом" вперше випробував отриману ще у лютому від USAID газотурбінну мобільну електростанцію

енергоатом

НАЕК "Енергоатом" випробував у тестовому режимі газотурбінну мобільну електростанцію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Випробування турбіни відбулося 4 жовтня за участі президента "Енергоатома" Петра Котіна, повідомляє пресслужба компанії.

"Фахівці "Енергоатома" зробили все від нас залежне, щоб виконати поставлене Міненерго завдання – запустити електростанцію до наступного опалювального сезону. Попри затримки у надходженні комплектуючих, це завдання буде виконано, установка вже працює в тестовому режимі та буде підключена до мережі 10-12 жовтня", – прокоментував Котін.

Встановлена потужність мобільної електростанції становить 28 МВт. Вона дозволить локалізувати енерговиробництво в регіоні і зміцнити українську енергомережу.

Як повідомлялося, в січні американська агенція розвитку USAID подарувала Україні газотурбінну установку потужністю 28 МВт виробництва General Electric.

У лютому її доставили в Україну, але не підключили. В урочистостях тоді взяли участь президент "Енергоатома" Петро Котін та міністр енергетики Герман Галущенко, який назвав встановлення цієї турбіни "першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації".

Однак про підключення цієї установки до цього часу офіційно не повідомлялося. Водночас стало відомо, що "Енергоатом" заборгував держпідприємству "Антонов" 89,8 млн грн за авіаційне перевезення мобільної газотурбінної установки, подарованої Україні USAID. 

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике досягнення

Випробували….

А чого ви чекали? Що техніка США, не буде працювати??
показати весь коментар
04.10.2023 15:40 Відповісти
90 лямів за перевезення ) цікаво скільки ця газотурбінна установка коштує
показати весь коментар
04.10.2023 15:42 Відповісти
"Україна розглядає можливість купівлі 14 станцій потужністю біля 1 ГВт в країнах Європи і Азії...Частина цих станцій вже була у вжитку, тому загальна їхня вартість вдвічі нижча, ніж якби всі вони були новими - $225 млн" forbes.ua грудень 2022
показати весь коментар
05.10.2023 09:54 Відповісти
Хоч точні координати не дали? Бо кацапня чисто для понтів захоче вальнути
показати весь коментар
04.10.2023 16:10 Відповісти
"В урочистостях тоді взяли участь..." Джерело: https://biz.censor.net/n3447423.
Пляяять! Через півроку? Урочистості? Ви серйозно? А концерт був? Мразі зелені. А чого ще півроку не зачекали, коли у ясноликого хвилинка не знайдеться? А то він ще одне свято затвердив би до календаря.
показати весь коментар
04.10.2023 17:47 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
04.10.2023 18:54 Відповісти
Надеюсь ее защитит ПВО или хотя-бы аэростатов вокруг нее навешают чтобы шахед не смог подбить?. Или в землю закопают. Хотя от Зеленых многого ждать не приходиться
показати весь коментар
05.10.2023 04:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 