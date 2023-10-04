Розкрадання майна "ЛАЗу": ДБР повідомило про ще одну підозру російському мільйонеру Чуркіну

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну у заволодінні нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод").

Як повідомляє пресслужба ДБР, збитки підприємства внаслідок дій росіянина оцінюються у понад 350 млн грн.

Слідство встановило, що у 2005 році Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ "Завод комунального транспорту".

"Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна. У 2008 році він організував відчуження 8 об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівській автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи ЗАТ "Завод комунального транспорту". Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

"Схожу схему російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств", – зазначають у ДБР.

За оцінкою правоохоронців, сума збитків завданих ЗАТ "Завод комунального транспорту" становить понад 367 млн грн, наразі майно заводу повернуто державі.

Росіянину повідомили про підозру за статтею 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за статтею 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, у липні 2022 року ДБР вже повідомляло про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства ЛАЗ у Львові.

Нагадаємо, у жовтні 2001 року українсько-російське спільне науково-виробниче підприємство з обмеженою відповідальністю "Сіл-Авто" було визнано переможцем конкурсу з продажу 70,41% акцій ВАТ "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ).

Згодом завод неодноразово змінював назву та увійшов до ТОВ "ЛАЗ", власником якої був російський бізнесмен Ігор Чуркін, а керуючою компанією – "Сіті Транспорт Груп".

До складу групи входили Дніпровський автобусний завод (Дніпродзержинськ), Запорізький автобусний завод, торговий дім "Українські комерційні автомобілі", сервісна компанія "Бус-сервіс", лізингова компанія LAZ Finance.

2015 року прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння майном "ЛАЗ", а в парламенті з'явилися ініціативи націоналізації заводу.