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Рекорд з лютого: Українці збільшили чисту купівлю валюти у 3 рази

обмен,валют

У вересні купівля населенням валюти перевищила продаж другий місяць поспіль, збільшившись втричі, порівняно із серпнем.

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці зросла до рекордного з лютого цього року показника – $444,28 млн.

При цьому українці зменшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,55 мільярда, а продаж – до $1,36 млрд.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти – до $485,27 млн із $228,31 млн у попередньому місяці. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $223,71 млн.

Як повідомлялося, у серпні купівля населенням валюти перевищла продаж на $148,53 млн вперше за три літні місяці. При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

За 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

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Знову ті пенсіонери всі долари скуплять )))
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04.10.2023 15:29 Відповісти
а хто повинен купляти???, пенс працював і заробляв ціле життя років під 40, на відміну вчорашніх студентів, так хто має бути багатим
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04.10.2023 15:40 Відповісти
Міша, ша, - це сарказм. Я ніколи не бачив пенсіонерів біля мінял.
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04.10.2023 15:42 Відповісти
якщо не бачив так поплач собі в подушку
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04.10.2023 16:01 Відповісти
Міша, ти таки поц.
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Насмотрелись квартальчиков-сериальчиков и выбрали ЭТОГО на высшую должность в государстве . Наслушались и насмотрелись видосиков-звернень от Военного Вождя и рванули за валютой ... что-то подозревают. А ведь можно было немножко подумать головой перед 21 апреля 2019 года, предварительно выключив телевизор.
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04.10.2023 15:44 Відповісти
Все добре в міру.А це вже перевалило за розумну межу і починає працювати на ЕТАВА...
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04.10.2023 17:05 Відповісти
Нечем было думать, понимаешь?
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04.10.2023 19:19 Відповісти
Нажаль,нічого більш стабільного,ніж долар у нас зараз може й немає.От народ масово і прагне купити хоч кусочок тієї стабільності.
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05.10.2023 00:05 Відповісти

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