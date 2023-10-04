Нацбанк перегляне прогноз зростання ВВП та інфляції

Національний банк переглядатиме прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, а прогноз щодо ВВП – у бік підвищення.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Forbes.

За його словами, в останні місяці інфляція знижується стрімкіше, ніж було закладено у липневому макропрогнозі.

"По інфляції ми однозначно будемо переглядати прогноз на цей рік у бік зниження (поточний прогноз, складений у липні – 10,6% на кінець 2023 року та 8,5% – на кінець 2024-го). В останні місяці вона знижується стрімкіше, ніж ми закладали у липневий макропрогноз", – повідомив він.

За словами Ніколайчука, по ВВП ситуація теж краща, ніж регулятор очікував, коли прогнозував зростання цьогоріч на 2,9%.

"Ми бачимо дуже хорошу ситуацію у сільському господарстві. Це один із факторів, чому інфляція нижча цього року – через високий врожай і зернових, і олійних, і овочів та фруктів", – зазначив він.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що економіка продовжує демонструвати високу стійкість до воєнної часу. "Ми мали кращу оцінку за другим кварталом. Тому, можливо, переглядатимемо у бік підвищення", – заявив він.

Також НБУ, з високою ймовірністю, буде переглядати прогноз міжнародних резервів у бік підвищення, порівняно з липневою оцінкою. Завдяки кращій ситуації на валютному ринку, особливо в середині січня та в середині вересня, і через відсутність проблем з офіційним фінансуванням.

"Що стосується того, як впливає перехід до керованої гнучкості обмінного курсу на макроекономічні прогнози. Я думаю, що на цей рік ефект буде близьким до нуля, оскільки у нас не змінюється націленість на те, щоб забезпечити курсову стійкість", – додав Ніколайчук.

Як повідомлялося, Мінекономіки цього року прогнозує зростання ВВП України до 4%.