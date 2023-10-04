Одна з найбільших українських ІТ-компаній планує використовувати штучний інтелект

Одна з найбільших в Україні аутсорсингових ІТ-компаній SoftServe планує використовувати у своїй роботі сервіси на основі штучного інтелекту, щоб покращити виробничі результати. Наприклад, використання сервісу ChatGPT на основі штучного інтелекту збільшує продуктивність праці основних IT-процедур у середньому на 30-40%.

Про це співзасновник та член ради директорів SoftServe Тарас Кіцмей розповів на конференції "Майбутнє українського експорту", передає Інтерфакс-Україна.

"Одне з досліджень наша компанія зробила, створивши 1,3 тис. різних кейсів з програмування, тестування, дизайну і так далі. І щоразу брали: один розробник робить старим способом, а другий робить з ChatGPT. Знаєте, наскільки продуктивність праці підвищилася у середньому? На 30-40%", – сказав Кіцмей.

За його словами, штучний інтелект (ШІ) сьогодні в ІТ-галузі стає інструментом, який дозволяє зняти з людей навантаження рутинною роботою, залишивши їм "high level".

"30-40% – це та рушійна сила, яка всіх рухає. І ми туди йдемо. І ми бачимо там майбутнє", – наголосив співвласник SoftServe.

Він уточнив, що наступний крок – це автоматизувати ChatGPT або інші подібні інструменти.

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Як писав БізнесЦензор, SoftServe – одна з найбільших ІТ-компаній в Україні, яку заснували Тарас Кицмей і Ярослав Любінець.

За даними на сайті компанії, у неї близько 13 тис. працівників та 47 офісів у 14 країнах світу. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Центри розробки компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі, Одесі, Вінниці та Хмельницькому, а також у Польщі, Болгарії, Румунії та країнах Латинської Америки.