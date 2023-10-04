Естонія щомісячно виплачуватиме по 3600 гривень мешканцям шести українських областей

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу у розмірі 3600 грн на місяць найбільш постраждалим внаслідок війни жителям шести областей.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, кошти впродовж трьох місяців можуть отримати жителі Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості", – зазначають у Раді.

Рішення про попереднє схвалення заявки ухвалюють на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові з командою Естонської ради або шляхом подання онлайн-запиту.

Після остаточного підтвердження кошти переховують на банківський рахунок.

Якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Також зазначається, що повторно подати заяву на отримання багатоцільової грошової допомоги можна за шість місяців після отримання попередньої виплати.