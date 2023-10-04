За ніч відшкодування вкладів через "Дію" отримали понад 500 українців

Станом на ранок 4 жовтня уже 568 вкладників банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування від Фонду гарантування через послугу "Повернення вкладів" у застосунку "Дія".

Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб, за ніч вкладники отримали 3,4 млн грн.

"568 виплат на суму понад 3,4 млн грн уже за першу ніч – це гарний старт. Я вдячна команді Міністерства цифрової трансформації та нашим банкам-агентам, які долучилися до впровадження послуги", – сказала директор-розпорядниця Фонду Світлана Рекрут.

Зазначається, що послугою можуть скористатися вкладники 34 банків, що ліквідуються Фондом. У розрізі банків найактивніше за відшкодуванням через застосунок "Дія" зверталися вкладники: АТ "АКБ "Конкорд" – 335 виплат, АТ "Мегабанк" – 66 виплат, АТ "МР Банк" – 55 виплат, АТ "Банк Форвард" – 37 виплат, АТ "Укрбудінвестбанк" – 29 виплат.

Також отримали відшкодування від Фонду за допомогою нової послуги вкладники АТ "ВТБ Банк", АТ "Місто Банк", АТ "Златобанк", ПАТ "АКБ "Капітал", АТ "Банк Січ", АТ "Айбокс Банк".

Як повідомлялося, 3 жовтня Мінцифри та Фонд гарантування запустили нову послугу в "Дії". Тепер вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування через застосунок.