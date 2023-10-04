БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1564 відвідувача онлайн
Новини
6 208 2
Грузія (264) росія (13633) вода (226)

Грузинська компанія після скандалу вилучає з продажу пляшки води з російськими етикетками

вода

Грузинський виробник питної води "Цкалі Маргебелі" вилучає з торгових мереж Грузії пляшки з написами російською мовою після скандалу в соцмережах.

Про це повідомлять Новости-Грузия.

"Ми беремо на себе повну відповідальність за те, що сталося. Щоб виправити ситуацію та зберегти довіру наших покупців, ми вживаємо негайних заходів – кожна така пляшка буде вилучена з мереж. Просимо вибачення за зазначені незручності та непорозуміння. Нам важлива ваша довіра", – заявили у компанії.

У "Цкалі Маргебелі" пояснили, що компанія взагалі не продає свою воду в Росії, а на грузинському ринку помилково опинилися 7 776 пляшок, призначених для відправки до Білорусі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А білоруською ні?
показати весь коментар
04.10.2023 13:27 Відповісти
А для чого це їм? Вони ж з кацапнею адинарот.
показати весь коментар
04.10.2023 14:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 