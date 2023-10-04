Грузинська компанія після скандалу вилучає з продажу пляшки води з російськими етикетками
Грузинський виробник питної води "Цкалі Маргебелі" вилучає з торгових мереж Грузії пляшки з написами російською мовою після скандалу в соцмережах.
Про це повідомлять Новости-Грузия.
"Ми беремо на себе повну відповідальність за те, що сталося. Щоб виправити ситуацію та зберегти довіру наших покупців, ми вживаємо негайних заходів – кожна така пляшка буде вилучена з мереж. Просимо вибачення за зазначені незручності та непорозуміння. Нам важлива ваша довіра", – заявили у компанії.
У "Цкалі Маргебелі" пояснили, що компанія взагалі не продає свою воду в Росії, а на грузинському ринку помилково опинилися 7 776 пляшок, призначених для відправки до Білорусі.
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Ігор Ант
показати весь коментар04.10.2023 13:27 Відповісти Мені подобається 2
эманюэль
показати весь коментар04.10.2023 14:42 Відповісти Мені подобається 1
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