Ще один енергоблок ТЕС підключили до енергосистеми

У вівторок, 3 жовтня, після планового ремонту включено в роботу енергоблок на одній з теплоелектростанцій.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", в енергосистемі додалось близько 200 МВт потужності.

Крім того, зазначається, що для підтримки в енергосистеми балансу між виробництвом та споживанням обмежувалась робота сонячних та вітрових електростанцій з 11:30 до 16:07 з максимальною потужністю в окремі години до 661 МВт.

Унаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт. Водночас Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових

В "Укренерго" додали, що сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 641 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 300 МВт.

При цьому експорт здійснюються до Словаччини та Молдови з загальним обсягом 633 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 390 МВт.