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Новини
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гривня (1461) курс (1411) НБУ (9063) Пишний (114)

"Гривня не злетіла в космос". Голова Нацбанку Пишний розповів про перший день після скасування фіксованого курсу

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Очільник Національного банку Андрій Пишний повідомив, що в перший день після відмови від політики фіксованого курсу попит на валюту в Україні зріс, але гривня не впала. Навпаки – дещо зміцнилася.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора (2 жовтня) курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/$ (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним – до 36,59 грн/$. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", – зазначив він.

За його словами, зростання попиту на ринку було очікуваним. У такий спосіб валютний ринок намагається "протестувати рішучість НБУ", пояснив Пишний.

"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються. Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві", – додав очільник НБУ.

Він додав, що учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Читайте також: Скасування фіксованого курсу гривні: Голова Нацбанку Пишний пояснив, що таке керований гнучкий курс

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.

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Топ коментарі
+7
Не поспішай. Нехай но Захід трохи прикрутить краник фінансової допомоги (усім же зрозуміло, що зєрмаки продовжать крадівництво і саботаж не дивлячись ні на які попередження Заходу), ось тоді і подивимося на курс гривні.
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04.10.2023 12:26
+6
За перший день гривня не злетіла в космос, бо зелені наперсточники ще не скупили всю дешеву валюту, яку продає Нацбанк.
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04.10.2023 12:02
+3
НБУ вилучив "гарячу" спекуляційну гривневу масу з обороту для стримування інфляції.
А заодно знайшли застосування доларовій зливі, що пролилась на Україну ще в 2022 році.
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04.10.2023 11:56
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тільки би не накаркав
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04.10.2023 11:44 Відповісти
Хочеться вірити, але чомусь здається, що НБУ робило все, щоб стримати курс гривні до далара і "спалювали" золото-валютні резерви. А якщо нічого не вкидали, а гривня має такий вигляд і міцність - то це добре.
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04.10.2023 11:46 Відповісти
НБУ вилучив "гарячу" спекуляційну гривневу масу з обороту для стримування інфляції.
А заодно знайшли застосування доларовій зливі, що пролилась на Україну ще в 2022 році.
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04.10.2023 11:56 Відповісти
А ще у простих громадян вже не так багато й гривні...
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04.10.2023 12:11 Відповісти
За перший день гривня не злетіла в космос, бо зелені наперсточники ще не скупили всю дешеву валюту, яку продає Нацбанк.
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04.10.2023 12:02 Відповісти
Не поспішай. Нехай но Захід трохи прикрутить краник фінансової допомоги (усім же зрозуміло, що зєрмаки продовжать крадівництво і саботаж не дивлячись ні на які попередження Заходу), ось тоді і подивимося на курс гривні.
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04.10.2023 12:26 Відповісти
Сьогодні теж укріплюється...
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04.10.2023 12:45 Відповісти
Какой он вУмный этот Пышный ... прям как Микила Йынович когда то. А шо ты Пышный будешь говорить, когда Запад резко сократит вам, ЗЕмародерам, финансовую помощь? Будешь рассказывать о полезности девальвации гривны , чтобы наполнить бюджет от доходов оставшихся экспортеров? Тебе посодять после краха этого ЗЕшапито ... если , конечно, не сбежишь в Израиль с Военным Вождём и Ермаком.
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04.10.2023 13:05 Відповісти
А про першу годину скасування розказував? Першу хвилину? Ще основні гравці ринку не встигли зреагувати, внаслідок інерції, тільки і всього.
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04.10.2023 13:06 Відповісти
Злетіла. Її тримає захід грошовими вливаннями. Питання як довго, якщо брати до уваги безпрецедентний рівень корупції
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04.10.2023 13:16 Відповісти
Сама корупція не така вже висока, щоби впливати на "політ" гривні, але ж ви маєте на увазі зовнішні надходження. Спочатку будуть якісь коливання, та вже є багато чинників для майбутніх девальвацій.
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05.10.2023 09:34 Відповісти
Та ти шо! Оце експерД! Оце впевненість!
Почекай трохи, іноземна допомога скінчиться, буде тобі і 40, і 140, і 400 і все це на протязі півріччя.
Бо ж бюджет наступного року то 75 млрд$, дефіцит (плановий) 42 млрд$.
А коли ви планів дотримувались? У вас завжди річний бюджет в серпні закінчується.
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04.10.2023 14:03 Відповісти
Пишний комонавт ,котрий запускає гривню в космос...Перший день.."політ нормальний"
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04.10.2023 14:33 Відповісти
Это всё сказки для лохов, которые ещё остались.
Тот кто следит за курсом с момента независимости, хорошо понимают что это очередной зелёный трындеж.
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04.10.2023 19:55 Відповісти

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