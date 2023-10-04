НАЗК почало перевірку на наявність конфлікту інтересів у Шурми при здійсненні ним повноважень, – нардеп

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку на наявність конфлікту інтересів у заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми при здійсненні ним службових повноважень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Ми, великою групою народних депутатів, раніше подали таку заяву в НАЗК.

Для розуміння там 12-ть сторінок з виписками з усіх відомих нам офшорів, рухами коштів, виведення коштів на повʼязаних ФОПів, інформацією про наради по енергетиці, де не було заявлено про конфлікт інтересів та публічні коментарі самого заступника ОП", – зазначив він.

Як додав нардеп, Шурма декілька разів публічно в інтервʼю підтверджував, що відповідає за сферу енергетики. Також на нього офіційно покладені відповідні обовʼязки в ОП, про що він теж говорив публічно.

"Враховуючи наявність "сонячного" бізнесу – це явно дії в умовах конфлікту інтересів.

Взагалі їздити по конференціях і відкрито просувати свій бізнес це не сприймається ні в СКМ, не в державній службі .

Враховуючи описану ЦПК та "Наші гроші" схему як по офшорах і венчурах рухались кошти, щоб не платити податки, то там ще є підозра на ст.209 КК (легалізація) та очевидна ст.212 КК (ухилення від сплати податків)", – додав Железняк.

Читайте також: Компанії брата Шурми не платять податки завдяки схемі з офшорами і венчурним фондом, – ЗМІ

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.