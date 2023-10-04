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НАЗК почало перевірку на наявність конфлікту інтересів у Шурми при здійсненні ним повноважень, – нардеп

шурма

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку на наявність конфлікту інтересів у заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми при здійсненні ним службових повноважень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Ми, великою групою народних депутатів, раніше подали таку заяву в НАЗК.

Для розуміння там 12-ть сторінок з виписками з усіх відомих нам офшорів, рухами коштів, виведення коштів на повʼязаних ФОПів, інформацією про наради по енергетиці, де не було заявлено про конфлікт інтересів та публічні коментарі самого заступника ОП", – зазначив він.

НАЗК почало перевірку на наявність конфлікту інтересів у Шурми при здійсненні ним повноважень, – нардеп 01

Як додав нардеп, Шурма декілька разів публічно в інтервʼю підтверджував, що відповідає за сферу енергетики. Також на нього офіційно покладені відповідні обовʼязки в ОП, про що він теж говорив публічно.

"Враховуючи наявність "сонячного" бізнесу – це явно дії в умовах конфлікту інтересів.

Взагалі їздити по конференціях і відкрито просувати свій бізнес це не сприймається ні в СКМ, не в державній службі .

Враховуючи описану ЦПК та "Наші гроші" схему як по офшорах і венчурах рухались кошти, щоб не платити податки, то там ще є підозра на ст.209 КК (легалізація) та очевидна ст.212 КК (ухилення від сплати податків)", – додав Железняк.

Читайте також: Компанії брата Шурми не платять податки завдяки схемі з офшорами і венчурним фондом, – ЗМІ

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

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Топ коментарі
+5
Тут не перевірка НАЗК, а ЄРДР у НАБУ та САП потрібний, бо знову буде варіант "кирила тимошенка"
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04.10.2023 11:08
+5
Україна отримала транш допомоги від США і потім заплатила шурмі за неіснуючу електроенергію ,так це працює?
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04.10.2023 11:21
+5
Якби то за неіснуючу...
Та електроенергія пішла на військові бази, ремонтні майстерні та шпиталі окупантів.
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04.10.2023 11:24
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пятая колонна клоунов-рыго-ахметова-коломойского-пинчука специально вкидывают документы как они работают с террористами и окупантами и их финансируют что бы сорвать помощь США и ЕС и сделать капитуляцию, видать клоуны уже договорились с ******.
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04.10.2023 11:04 Відповісти
Троль, охолонь.
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04.10.2023 15:41 Відповісти
ахметову пиши перестати красти і фінансувати клоунів
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04.10.2023 16:00 Відповісти
Тут не перевірка НАЗК, а ЄРДР у НАБУ та САП потрібний, бо знову буде варіант "кирила тимошенка"
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04.10.2023 11:08 Відповісти
Україна отримала транш допомоги від США і потім заплатила шурмі за неіснуючу електроенергію ,так це працює?
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04.10.2023 11:21 Відповісти
Якби то за неіснуючу...
Та електроенергія пішла на військові бази, ремонтні майстерні та шпиталі окупантів.
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04.10.2023 11:24 Відповісти
тоді логічно просити ФБР долучитись до розслідування цих проплат
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04.10.2023 11:30 Відповісти
Хочеться вірити, що це наслідок того, що НАЗК, САП та НАБУ "накрутили хвоста" в Вашингтоні і вони таки щось почали робити. Але разом з тим, Шурма, це занадто близько до Зеленського. Той піде на все, аби зупинити таке і подібні йому розслідування. А то так і на нього вийдуть.
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04.10.2023 11:28 Відповісти
Какие они смешные в этом НАЗК. Шурма самого Ахметова внаглую обворовывал, ставши в 29 лет гендиректором Запорожстали и ничего ... в заброшенную шахту на Донбассе люди Рината его не сбросили, как в 90-х. Да Ермак и
Татаров кончат это смешное НАЗК, если они начнут слишком расстраивать эту Шурму! А Военный Вождь известно чем сыграет на пианино похоронный марш по этому НАЗК.
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04.10.2023 11:38 Відповісти
буде як з тімохою - жодного складу злочину не виявлено
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04.10.2023 13:20 Відповісти
Та, не заморочуйтесь! Ви вже Тимошенко перевірили.
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04.10.2023 13:31 Відповісти

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