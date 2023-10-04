"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд до Варшави
Із 15 жовтня "Укрзалізниця" запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Поїзди між цими містами почнуть курсувати вперше за 18 років.
Як повідомляє пресслужба компанії, маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.
"Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Зазначається, що наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Там пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.
Як додали в "УЗ", розклад руху поїздів розроблений так, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.
Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів!
Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюється робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску.
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