Маккарті вирішив зберегти $300 мільйонів для України в оборонному бюджеті США, – ЗМІ

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що залишить допомогу Україні в розмірі $300 млн у законопроєкті про фінансування Пентагону. Раніше він мав намір вилучити ці кошти.

Як пише видання The Hill, Маккарті сказав журналістам у Капітолії, що він вирішив залишити $300 млн допомоги Україні в законопроєкті після того, як визнав, що в іншому бюджетному законопроєкті – про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій – також передбачені гроші для України, передає LIGA.net.

За словами Маккарті, "вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для України в обох проєктах.

$300 млн, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну.

Раніше CNN із посиланням на джерело повідомляло, що лідери республіканців у Конгресі США розглядають скорочення допомоги Україні (йдеться про зазначені $300 млн у межах ініціативи "Допомога безпеці України", – ред.) у своєму законопроєкті про довгострокові витрати на фінансування Пентагону.

Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення коштів на "надання допомоги, включно з навчанням, спорядженням, літальною допомогою, логістичною підтримкою, постачанням та послугами, розвідувальною підтримкою військових та Сил національної безпеки України, що беруть участь у спротиві російській агресії, для заміни будь-якої зброї чи предметів, наданих уряду України із запасів США".

Група республіканців у Конгресі виступає проти виділення Україні додаткових коштів з бюджету США. Маккарті у день візиту президента України Володимира Зеленського до США висловив деяке розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена, сказавши, що їм необхідно побачити план перемоги, підзвітність тощо для того, аби збільшити обсяг військової допомоги.