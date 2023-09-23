У МАГАТЕ підтвердили мінування Запорізької АЕС

На території окупованої Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені ними раніше.

Про це завив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі.

"Під час обходу (території ЗАЕС – ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", – наголосив він.

Зокрема, експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 – у стані "гарячої" зупинки.

Крім того, спостерігачі відвідали аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провели обхід периметра ЗАЕС.

Майже щодня на територію Запорізької АЕС завозять і розвантажують боєприпаси у ящиках, розповідають працівники станції.

"Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління", – заявили в МАГАТЕ.

Експерти також підтвердили, що "рівні радіації на ЗАЕС у нормі".