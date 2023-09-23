Німеччина може ввести тимчасовий контроль на кордонах із Чехією і Польщею

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер визнала доцільність запровадження тимчасового контролю на кордонах із Чехією і Польщею задля боротьби з нелегальною міграцією.

Про це вона заявила в інтерв’ю Welt, передає Укрінформ.

"На мою думку, це можливість більш агресивно боротися з контрабандою (людей, – ред.). Такий додатковий контроль має йти у комплексі зі спостереженням у всій прикордонній зоні. З цією метою ми вже значно збільшили присутність федеральної поліції на кордонах із Польщею і Чехією", – сказала міністерка.

У зв'язку з цим вона відзначила співпрацю зі Швейцарією, в межах якої офіцерам німецької поліції дозволено здійснювати контроль за територією цієї країни у тісній координації з місцевими колегами, щоб запобігати несанкціонованому проникненню. Подібне може бути й у відносинах із Чехією, робота у цьому напрямку вже ведеться, зазначила Фезер.

Вона сподівається, що попри всі суперечки країни ЄС все ж узгодять механізм щодо розподілу біженців.

"Це складний момент для багатьох країн. Зараз ми обговорюємо з міністрами внутрішніх справ ЄС, як ми можемо досягти цього надійного механізму солідарності", – сказала німецька урядовиця.