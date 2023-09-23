У Великій Британії можуть заборонити цигарки для наступного покоління, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунака розглядає можливість ухвалити деякі з найсуворіших заходів проти куріння, які передбачають фактичну заборону наступному поколінню купувати сигарети.

Про це пише The Guardian.

Деякі із цих заходів були запроваджені в грудні минулого року у Новій Зеландії. Зокрема, вони передбачають постійне підвищення легального віку для куріння, щоб цигарки ніколи не продавалися тим, хто народився після 1 січня 2009 року.

Нова Зеландія також ухвалила закон про зниження вмісту нікотину в тютюнових виробах і змусила їх продавати лише в спеціалізованих тютюнових магазинах, а не у звичайних крамницях і супермаркетах.

Нові заходи, за даними видання, є частиною нової, "орієнтованої на споживача" політики, яку команда британського прем’єра хоче вести на тлі підготовки до загальних виборів наступного року.

Останнє опитування YouGov показало, що Сунака негативно сприймають 68% британців, а його чистий рейтинг (різниця між відсотком тих, хто ставиться позитивно й негативно) упав до -45, що є найнижчим показником з початку його прем’єрства.