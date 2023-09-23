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Ціни на моркву знизилися до рекордних мінімумів, фермери кажуть про складну ситуацію

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

морква,морковь

Українські фермери стурбовані ситуацією на ринку моркви: ціни опустилися до небувало низького рівня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, попит на моркву на українському ринку катастрофічно низький

"Наразі продажі моркви ведуться лише за укладеними раніше договорами, тоді як не законтрактовані обсяги цієї продукції фермерам вдається продавати з великими труднощами", – кажуть експерти.

Відповідно, виробники змушені й далі знижувати ціни на моркву. Наразі вони пропонують до продажу цей коренеплід по 5-8 грн/кг ($0,14-0,22/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Цьогоріч багато українських господарств збільшилии площі під коренеплодами, зокрема під морквою. До того ж погодні умови в поточному сезоні були досить сприятливими для виробництва цієї продукції. Як результат, пропозиція моркви на ринку продовжує стрімко збільшуватися і вже чинить негативний вплив на ціни в цьому сегменті.

Наразі морква в Україні вже коштує в середньому на 64% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки що не вдається.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну, картоплю також купують у селян за 3.50, а у магазинах продають за 13+. І морди у бариг навіть не червоніють, бо совість на рівні касабської, - тобто повністю відсутня.
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23.09.2023 15:25 Відповісти
Нереально високі ціни минулого року привели до великих збитків в цьому.Так завжди.В наступному році морква буде дорога.Бо в цьому багато хто розчарувався і не сіятиме
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23.09.2023 16:24 Відповісти
Минулого сезону, особливо навесні фермери не жалілися на особливо високі ціни на овочі, а зараз коли багато з них перейшли на овочівництво, щоб добре заробити- ціна занизька для них. Це ринок, закони попиту і пропозиції ніхто не скасовував
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24.09.2023 07:11 Відповісти
 
 