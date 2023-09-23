Ціни на моркву знизилися до рекордних мінімумів, фермери кажуть про складну ситуацію

Українські фермери стурбовані ситуацією на ринку моркви: ціни опустилися до небувало низького рівня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, попит на моркву на українському ринку катастрофічно низький

"Наразі продажі моркви ведуться лише за укладеними раніше договорами, тоді як не законтрактовані обсяги цієї продукції фермерам вдається продавати з великими труднощами", – кажуть експерти.

Відповідно, виробники змушені й далі знижувати ціни на моркву. Наразі вони пропонують до продажу цей коренеплід по 5-8 грн/кг ($0,14-0,22/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Цьогоріч багато українських господарств збільшилии площі під коренеплодами, зокрема під морквою. До того ж погодні умови в поточному сезоні були досить сприятливими для виробництва цієї продукції. Як результат, пропозиція моркви на ринку продовжує стрімко збільшуватися і вже чинить негативний вплив на ціни в цьому сегменті.

Наразі морква в Україні вже коштує в середньому на 64% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки що не вдається.