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МАГАТЕ (163) Запорізька АЕС (287)

На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою. Це потрібно для охолодження реакторів, – МАГАТЕ

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заес

На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння свердловин із водою, які необхідні для охолодження зупинених реакторів

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння десяти свердловин для підземних вод", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Автор: Юлiя Недашківська
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