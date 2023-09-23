Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень на $50 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком у третій тиждень вересня залишився на високому рівні: хоча він і знизився майже на $50 млн порівняно з попереднім тижнем – до $823,5 млн, але все одно це другий за величиною показник цього року.

За даними регулятора, з 18 по 22 вересня купівля ним валюти залишалася на мізерному рівні у $0,10 млн, тоді як продаж знизився з $873,1 млн до $823,61 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар у перші два дні подорожчав приблизно на 25 копійок, наблизившись до рівня 38,5 грн/$1, проте потім став дешевшати і загалом за підсумками тижня втратив у ціні до 10 копійок, котируючись на рівні близько 38,15 грн/$1.

Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку збільшився до $2,36 млрд з $1,93 млрд у липні та $1,79 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування у серпні знизився до $1,6 млрд, тому за підсумками місяця міжнародні резерви зменшилися з рекордних $41,72 млрд до $40,38 млрд.

Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $195,9 млн, тоді як продав $18,2 млрд.