Євросоюз планує збільшити імпорт газу з Азербайджану

Між Брюсселем та Баку є домовленість про нарощування постачання газу з Азербайджану до Європейського Союзу.

"Наразі діє меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном з метою збільшити постачання газу та встановити партнерство в галузі енергетики на майбутнє, включно також і з відновлюваними джерелами", – повідомив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з наведеними ним цифрами, Азербайджан поставив Євросоюзу в 2021 році 8,1 млрд кубометрів газу, у 2022 році – 11,3 млрд кубометрів.

"І мета меморандуму про взаєморозуміння – досягти у майбутньому 20 млрд кубометрів на рік", – зазначив представник ЄК.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу в січні-червні поточного року в 238 разів збільшили імпорт нафтопродуктів із Азербайджану – до 158,75 тис. тонн.

Пізніше стало відомо, що Угорщина почала отримувати газ із Азербайджану, а обсяги його постачання за цим маршрутом планують збільшити.