Євросоюз планує збільшити імпорт газу з Азербайджану
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Між Брюсселем та Баку є домовленість про нарощування постачання газу з Азербайджану до Європейського Союзу.
"Наразі діє меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном з метою збільшити постачання газу та встановити партнерство в галузі енергетики на майбутнє, включно також і з відновлюваними джерелами", – повідомив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з наведеними ним цифрами, Азербайджан поставив Євросоюзу в 2021 році 8,1 млрд кубометрів газу, у 2022 році – 11,3 млрд кубометрів.
"І мета меморандуму про взаєморозуміння – досягти у майбутньому 20 млрд кубометрів на рік", – зазначив представник ЄК.
Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу в січні-червні поточного року в 238 разів збільшили імпорт нафтопродуктів із Азербайджану – до 158,75 тис. тонн.
Пізніше стало відомо, що Угорщина почала отримувати газ із Азербайджану, а обсяги його постачання за цим маршрутом планують збільшити.
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Євросоюз заповнив підземні газові сховища до опалювального сезону на два місяці раніше від плану.
На відміну від європейських, українські сховища зараз заповнені лише на 35%.
Щойно ЄС завантажив 90% своїх потужностей, він різко збільшив постачання в Україну.
Щотижневі обсяги прокачування газу через трубопроводи, які колись постачали російський газ у Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину, а тепер працюють реверсом, перевищують 200 млн кубометрів. Це еквівалентно 4% всього європейського імпорту або 40% імпорту газу з Росії.
Євросоюз оголосив про намір до 2027 року повністю відмовитися від закупівель викопного палива в Росії. Тобто визнав, що у найближчі три-чотири роки без російських вуглеводнів йому не обійтися.
У Росії в ЄС залишилися покупці газу лише в небагатьох прихильних до Кремля країн, на кшталт Угорщини та Сербії. Перекривши кран, Кремль втратить і цей вплив.