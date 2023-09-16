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Українці, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплати для переселенців, – Верещук

Новини БізнесЦензор Фінанси

верещук

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплаті для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.

"Ми проводили нараду 12 вересня і власне готуємо зміни до постанови №709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити.

А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави", – повідомила Верещук, додавши, що постанову ухвалять до кінця вересня.

Також урядовиця відзначила, що наразі кількість людей, які втратили виплати ВПО, досить незначна.

"Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок – 80% зберегли свої виплати. Тобто лише близько 300 людям такі виплати не будуть далі виплачувати", – повідомила Верещук.

Автор: Юлiя Недашківська
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Це просто якийсь трєш! Побігли з України, отримали кошти за кордоном, переседіли там частку війни під кофейок з ранку, а потім сюди повертається і знову отримує бабло, за рахунок податків тих, хто не змився, працював кожного дня, був кожного дня під ракетними обстрілами, віддаючи останнє- допомагав ЗСУ...А коли почнуть виплачувати гроші тим, кто залишився в Україні і працював на майбутню Перемогу? Тим, кто зі своїми дітьми сидів у підвалі під час обстрілу, а після цього знову повертався до роботи?
Так коли це буде?
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17.09.2023 04:00 Відповісти
я никуда не бежал,не выезжал,пережил оккупацию и ничего не получаю.
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17.09.2023 19:18 Відповісти
Страна пытается задобрить беглецов, чтобы возвращались в Украину. А то могут и не вернуться видимо.
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18.09.2023 00:38 Відповісти
 
 