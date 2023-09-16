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Новини Фінанси
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Продаж валюти Нацбанком зріс до максимуму з початку року

Новини БізнесЦензор Фінанси

доллар,курс,долар

Чистий продаж доларів Національним банком у другий тиждень вересня зріс до $873,1 млн з $302,3 млн тижнем раніше, що є максимальним показником цього року.

За даними регулятора, з 11 по 15 вересня купівля ним валюти впала до мізерних $0,05 млн, тоді як продаж підскочив з $302,7 млн до $873,1 млн, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав на 20 копійок, наблизившись до рівня 38,2 грн/$1. У понеділок міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у проєкт держбюджету-2024 закладено середньорічний курс 41,4 грн/$1.

Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку збільшився до $2,36 млрд з $1,93 млрд у липні та $1,79 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування у серпні знизився до $1,6 млрд, тому за підсумками місяця міжнародні резерви зменшилися з рекордних $41,72 млрд до $40,38 млрд.

Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $195,9 млн, тоді як продав $18 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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какойто сюрр- при войне, когда появились хоть какието крохи стабильности (еще мес назад долл можно было купить за 37,5, начался рост депозитов, снизилась инфляция...) вылазят клоуны с заявами про курс 41... гандоны клоунские вам курс не поможет!!! займитесь гандоны реформами, борьбой с коррупцией!!!
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17.09.2023 10:18 Відповісти
Знайшли кому вірити((:
Скоріше за все скуповують доллари тіньови структури, а подають ЦЕ , як населення скуповує👈
Банки продають населенню старі та неякісні банкноти - а скуповують у населення нові і якісні банкноти👈( бо зберігати в українських банках будь хто в здоровому глузді нічого не буде👈
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17.09.2023 11:37 Відповісти
Реальний курс бакса більше 50. Просніться.
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17.09.2023 20:01 Відповісти
Це ж одразу після "шикарної" новини про то, шо міністр фінансів хоче курс по 50, бо бідненькі експортети дюже сильно страждають і хочуть, щоб страждали всі інші? Яке "дивне" співпадіння, ну хто б міг чекати, що на фоні таких заяв люди ломануться скуповувати долар, поки його ще можна купити НЕ по 50...
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18.09.2023 13:22 Відповісти
 
 