Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк з 16 вересня пом’якшив низку валютних обмежень для поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку та збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Отже, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Зазначається, що сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого НБУ на дату такого розрахунку.

Водночас Нацбанк розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон.

Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

До того ж НБУ дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон для виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабміном.

Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань. Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами.