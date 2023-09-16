БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1752 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринок
1 461 7
Угорщина (446) Єврокомісія (992) зерно (1691) Польща (2052) Словаччина (278) Євросоюз (4442)

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні обмеження на імпорт українського зерна

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

Попри рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на імпорт українського зерна, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження.

При цьому, як наголосив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, рішення Варшави про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – безстрокове. Воно вступило в силу з 16 вересня.

Міністр також назвав рішення Єврокомісії помилковим. "Польський фермер передусім!", – наголосив він у соцмережі X.

Водночас Угорщина не лише запроваджує односторонні обмеження на ці товари, а й розширює їх до 24 видів української продукції. Про це повідомив міністр сільського господарства Іштван Надь у Facebook.

Відповідно до урядової постанови, забороняється імпорт м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також курячого м'яса, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи (та продуктів з них), овочів, цукру та вина.

Утім, обмеження не поширюються на вантажі, які залишають територію країни вродовж 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

Словаччина ж заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до кінця року.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", – цитує заяву уряду країни видання Dennik N.

Словацька влада обіцяє співпрацювати з Єврокомісією та країнами ЄС для пошуку загальноєвропейського системного рішення під час дії заборони та, в разі його ухвалення, скасувати заборону.

Утім, Румунія висловилася про готовність розглянути український план регулювання експорту агропродукції, який має бути поданий до 18 вересня. Уже на основі цих пропозицій Бухарест обіцяє ухвалити остаточне рішення щодо односторонніх обмежень.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трошки не так було як описано в статті. Спочатку польща запровадила в односторонньому порядку обмеження щодо української агропродукції, а потім домовилася із Словаччиною, Румунією і Болгарією про такі самі обмеження. ******** взагалі не потрібно було вмовляти, коли мова зайшла про "насрати українцям під двері" вони без вагань пішли попереду усіх.
показати весь коментар
16.09.2023 12:40 Відповісти
Румунія наче зняла обмеження.
показати весь коментар
16.09.2023 14:44 Відповісти
Так, Румунія і Болгарія на цьому тижні вийшли із цієї ганьби
показати весь коментар
16.09.2023 22:39 Відповісти
А Военный Вождь по-прежнему отмалчивается ... ничего в зверненнях-видосиках про эту ситуацию не объясняет. Но если будет возможность с Дудой пообниматься - аж вприпрыжку помчится хоть во Львов , хоть в Варшаву. Не любит Вова неприятных ситуаций ... только позитив ему подавай . Поэтому когда придет время выборов мы его , скорее всего, на стадионе не дождемся ... побоится на предъявы отвечать , а предъяв этих за его пятилетку ого-го !
показати весь коментар
16.09.2023 23:16 Відповісти
Тут справа не у вові, тут справа у тому, що зепідри взагалі не вміють відстоювати національні інтереси. По факту, після цієї заборони, Україна мала б закрити свій ринок для польської аграрки на період дії аналогічної заборони у польщі.
показати весь коментар
17.09.2023 08:03 Відповісти
Польскими товарами , не отличающимися качеством, часто по происхождению из Китая нижайшого качества, забиты все супермаркеты, что не посмотришь штрих код - 59 - страна. Из Украины качается в Польшу миллиарды, уходит миллиарды евро , а взамен - не то что там свой рынок - хотя бы ТРАНЗИТ - не разрешают.
Как после этого можно называть их союзниками, и обниматься с Дудой, я просто не знаю. И это в момент именно очень важный, тяжёлый, когда других то вариантов транзита особо и не , поскольку или РФ и РБ перекрывают, или море тоже перекрыто, или обстрелы портов, ка на Дунае.
показати весь коментар
17.09.2023 13:08 Відповісти
 
 