Суд переобрав запобіжний захід Коломойському, заставу збільшили до майже 4 мільярдів

Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями – у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3,89 млрд грн.

Як пише Суспільне, прокурор Бюро економічної безпеки подавав клопотання про збільшення розміру застави до 5,87 млрд грн.

Прокурор зазначив, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.

Адвокат олігарха заявив, що обвинувачення не обґрунтоване, бо не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Крім того, ні "Приватбанк", ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Він також зазначив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.

За словами сторони захисту, "Приватбанк" у той період про який йдеться, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку – Боголюбову або Коломойському.

Адвокат також заявив, що розмір застави необґрунтований, бо прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.

Як повідомлялося, 15 вересня бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером, зазначили в СБУ.

Як повідомлялось, 2 вересня СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн. Наразі він перебуває у СІЗО.

7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.