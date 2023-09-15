Видатки на охорону здоров’я наступного року збільшаться на 24,4 мільярда, – проєкт бюджету

Згідно з прийнятим урядом проєктом державного бюджету на 2024 рік загальний бюджет на сферу охорони здоров’я збільшиться на 24,4 млрд грн у порівнянні з минулим роком та складе майже 202 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, також планується, що у 2024 році видатки системи охорони здоров’я, якими опікується МОЗ, зростуть на 21,8 млрд і становитимуть 200,2 млрд грн.

Майже 159 млрд грн передбачено в проекті бюджету на фінансування Програми медичних гарантій, що на 16 млрд грн більше, ніж минулоріч. Це дасть можливість пріоритезувати тарифи для хірургічних і опікових пакетів, а також пакети психологічної підтримки та психіатричної допомоги.

Також на 90 млн грн буде розширено програму реімбурсації для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування розладів психіки та поведінки.

Крім цього, у 2024 році в Програмі медичних гарантій вперше з’явиться пакет допоміжних репродуктивних технологій, на який закладено понад 1,5 млрд грн. Це сприятиме вирішенню проблеми безпліддя, випадки якого значно збільшились з моменту повномасштабного вторгнення.

Окрім того, з 2024 року фінансування трансплантації переходить з експериментального проєкту в Програму медичних гарантій.

749 млн грн передбачено Міністерству на запуск пілотного проекту щодо пільгового зубопротезування для людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

9,4 млрд грн буде виділено на централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів. У 2024 році вперше планується здійснити централізовану закупівлю слухових апаратів з функцією налаштування з наближенням до місця проживання пацієнта на суму 32,1 млн грн.

Передбачається також закупівля медичних виробів для лікування травм, у тому числі бойових, (травматологічні пластини з гвинтами, стрижні, системи фіксації) на загальну суму 599,1 млн грн. Будуть збільшені видатки на ендопротези та набори для імплантації.

Майже 2,8 млрд грн передбачено у бюджеті на закупівлю новітнього медичного обладнання. Один із пріоритетів, що розглядається, – продовження роботи над удосконаленням онкологічної допомоги в країні.

На 83,6 млн грн збільшаться видатки на програму розширеного неонатального скринінгу. Це комплексне обстеження новонароджених, яке спрямоване на виявлення у немовлят 21 рідкісної генетичної та вродженої патології, яке доступне безоплатно для українських пацієнтів від жовтня 2022 року. За цей рік програма показала свою потрібність та ефективність: наразі обстеження пройшли вже близько 100 тис. новонароджених.

Також планується виділити 300 млн грн на модернізацію медичних закладів, які увійшли до спроможної мережі.

Готуючись до різних сценаріїв ймовірних терористичних актів ворога, МОЗ продовжує посилювати систему реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я. На це передбачено майже 550 млн грн.

1,4 млрд грн в бюджеті планується виділити на реформу обласних бюро судово-медичної експертизи. Це дозволить провести необхідну реорганізацію. Йдеться про створення централізованої мережі судово-медичних установ у сфері управління МОЗ України. Наразі триває процес переведення регіональних підрозділів з комунальної форми власності до державної.