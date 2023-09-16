Кабмін відклав запуск національного цифрового мультиплексу ще на рік

Кабінет міністрів вирішив перенести строки виконання Програми підвищення обороноздатності та безпеки держави щодо матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що новим терміном виконання програми визначено вересень 2024 року.

Програму було затверджено постановою Кабміну від 11 серпня 2021 року із зазначеним терміном виконання до вересня 2022 року. Потім її було продовжено на рік.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ, належить до сфери управління Держспецзв’язку) заявив про завершення підготовки до запуску державного мультиплексу – загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.

Для будівництва мережі Концерн РРТ залучив кредит під гарантії уряду. Монтаж першого передавача розпочався 20 січня 2022 року.

Мультиплекс МХ-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління DVB-T2 у смузі частот метрового діапазону (174 - 230 МГц).

Мережа працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування, і покриватиме мовленням понад 90% території України. У тому числі частину районів тимчасово окупованих територій, а також населені пункти, розташовані на кордонах із РФ та Білоруссю: у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Волинській областях, де зараз можуть транслюватися російські телеканали з потужних передавальних ворожих станцій.

Сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безкоштовним для глядачів.