Справа про заволодіння аеропортом "Одеса": Суд відправив Кауфмана у СІЗО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнесменові, підозрюваному в причетності до незаконного заволодіння комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Одеса".

"7 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми – бізнесмену", – йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 29 жовтня 2023 року.

"У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків. За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за даними слідства, ще у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

При цьому отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Крім того, понад 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу.

"Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі", – зазначає НАБУ.

За оцінкою слідства, в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Справжніми власниками аеропорту Одеси називали бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана, хоча офіційно вони це заперечували.