monobank запускає міжнародну доставку карток у понад 180 країн
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monobank запускає міжнародну доставку фізичних карток у понад 180 країн.
"Ми запускаємо міжнародну доставку фізичних карток mono у понад 180 країн. Якщо ви вже з нами та вам треба пластик – замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) – замовляйте", – повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", – додав він.
Для замовлення послуги потрібно оновити застосунок і вибрати в меню "Оформлення фізичної картки".
monobank не бере оплату за міжнародне доставлення. Клієнт має оплатити тільки послуги оператора доставлення. Після цього в застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставлення.
Доставлення може здійснюватися двома компаніями: Ukrposhta International та Nova Poshta. Перша здійснює адресне доставлення, друга, окрім цього, також доставляє картки у свої закордонні відділення та поштомати.
Будь ласка, зачекайте...