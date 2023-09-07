В Україні перевірять видані після початку війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби

Міністерство охорони здоров’я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення Військово-лікарських комісій (ВЛК) про обмежену придатність до військової служби.

"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

Ляшко зазначив, що "вже було заведено велику кількість кримінальних справ".

"Ми перевіримо ті ВЛК, де були виявлені проблеми, перевіримо медустанови, де було винесено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", – сказав він.

При цьому Ляшко підкреслив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була не придатною, а стала придатною".

"Усі зміни стосуються категорії "не придатний у мирний час, обмежено придатний у військовий", – наголосив міністр.

Водночас він не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через корупцію в системі військово-лікарських комісій з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права. Він також доручив перевірити рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого.

Своєю чергою народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що військовозобов’язаних українців, які залишили Україну за допомогою підроблених довідок про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням екстрадиції.