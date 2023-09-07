"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки
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Технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів "Укрзалізниці", внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена.
Про повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови за результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця".
Факт подання інформації на квитках інформації недержавною мовою в "Укрзалізниці" пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, яка оперативно була виправлена.
У компанії також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено.
"На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадочним документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується", – зазначили в "Укрзалізниці".
Там також поінформували, що в межах програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту АТ, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, передбачено замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.
Відповідно до статті 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної:
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послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою;
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у всіх видах пасажирського транспорту, на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб є державна мова. У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою (мовами) країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб;
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мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова. На прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін;
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мовою диспетчерських служб та зв’язку на всіх видах транспорту є державна мова, крім випадків використання іншої мови відповідно до умов міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
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назви аеропортів, портів, станцій, зупинок, власні назви транспортних засобів подаються державною мовою за правилами українського правопису. Поряд з державною мовою зазначені назви можуть передаватися за допомогою літер латинської абетки відповідно до звучання державною мовою. У назвах аеропортів можуть застосовуватися спеціальні ідентифікатори (коди), що складаються з літер латинської абетки і присвоюються аеропортам міжнародними організаціями.
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