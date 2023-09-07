Нацбанк визнав неплатоспроможним колишній банк зятя Юлії Тимошенко

Національний банку України (НБУ) відніс АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

Відповідне рішення №310-рш/БТ правління Національного банку ухвалило 7 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Причиною для такого рішення стало невиконання банком письмової вимоги НБУ, неврахування в повному обсязі зауважень Нацбанку до Плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України після віднесення його до категорії проблемних з 4 серпня цього року.

Нацбанк також вказує на зростання ризиків щодо виконання АТ "Укрбудінвестбанк" своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

НБУ відніс цей банк до категорії проблемних через невиконання без обґрунтованих причин рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

"З дня віднесення АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що кожен вкладник "Укрбудінвестбанку" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.

"Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, до червня 2020 року співвласником "Укрбудінвестбанку" був зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку того ж року він продав свою частку.

Наразі власниками банку на його сайті вказані Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц та Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).