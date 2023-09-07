За кіберзлочини: США та Велика Британія внесли до списку санкцій 11 росіян

Міністерство фінансів США оновило список санкцій, пов’язаних зі злочинами в кіберпросторі, і вніс до нього 11 росіян.

Як ідеться в заяві відомства, при цьому санкції влада США ввела з координації з Великою Британією, передає Інтерфакс-Україна.

Обмежувальні заходи торкнулися Михайла Чернова, Максима Галочкіна, Максима Халіулліна, Артема Курова, Сергєя Логунцова, Александра Можаєва, Дмітрія Путиліна, Максима Руденського, Михайла Царьова, Вадима Валіахметова, Андрєя Жукова.

"Сьогодні США при взаємодії зі Сполученим Королівством ввели санкції проти 11 осіб, які є частиною групи кіберзлочинців Trickbot, що базується в Росії", – йдеться в пресрелізі Мінфіну США.

У відомстві стверджують, що Trickbot пов'язана з російськими розвідслужбами, вибирала своєю метою адміністрацію США, американські компанії, лікарні. Зокрема, влада США вважає, що Trickbot атакувала об'єкти найважливішої інфраструктури та медичні установи під час пандемії COVID-19.

Санкції вводять проти керівників, системних адміністраторів, розробників та програмістів, пов'язаних із групою.

США та Велика Британія додавали до списків санкцій членів Trickbot і раніше – у лютому 2023 року. У пресрелізі британського уряду уточнюється, що наразі під санкціями перебувають 18 членів групи.

Санкції передбачають блокування всієї власності, що знаходиться в США, і часткою у майні перелічених вище осіб. Громадянам США забороняються угоди, у яких залучено майно цих осіб. Також санкції можуть застосувати проти будь-кого, хто веде справи з підсанкціонованими особами, та проти іноземних фінансових інституцій, які свідомо надають значні послуги цим росіянам або сприяють їхнім транзакціям.