Без доларів і євро: Центробанк Росії знову продовжив валютні обмеження для росіян

Російський центробанк продовжив обмеження на зняття готівкової іноземної валюти ще на півроку – до 9 березня 2024 року.

У пресслужбі центробанку обмеження пояснили запровадженими проти Росії санкціями, які забороняють ввозити готівкову валюту до РФ, передає Інтерфакс.

Росіяни, які мали валютні вклади в банках до 9 березня 2022 року, можуть один раз зняти з нього валюту на суму до $10 тис., але лише за умови, що вони ще не використовували цю можливість. Решту коштів можна отримати тільки в рублях.

Крім того, валютні перекази росіян без відкриття рахунку та через електронні гаманці також видаватимуть виключно у рублях.

Юридичні особи - нерезиденти до 9 березня 2024 року, як і раніше, не зможуть отримати готівку в доларах США, євро, фунтах стерлінгів і японських ієнах. Виняток із цього правила зроблено лише для витрат на відрядження.

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Як повідомлялося, з 9 березня 2022 року Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ. Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

Згодом ці обмеження неодноразово продовжували.