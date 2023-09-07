Фонд держмайна отримав в управління 136 конфіскованих активів підсанкційних осіб

В управління Фонду держмайна України передано 136 конфіскованих за рішенням суду активів підсанкційних осіб із метою їх подальшої приватизації або оренди.

Як повідомила в інтерв'ю Українському Радіо заступниця голови ФДМУ Людмила Дараган, серед активів є як великі підприємства (Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат), торгові центри (Ocean Plaza), так і вилучені квартири.

Найбільше вилученої нерухомості розташовано в Криму.

Загалом на тимчасово окупованих територіях і в Криму є 69 активів. Зараз, крім активів російського олігарха Шелкова, перебувають на виконанні санкції по Євтушенкову, Януковичу та Ротенбергу.

"Ми зараз просто проводимо процедуру реєстрації права власності за державою Україна в особі ФДМУ. А далі ми чекаємо, поки наші захисники звільнять ці території, і ми зможемо розпоряджатися цим майном", – зазначила Дараган.

"Коли ми отримаємо право зареєструвати ці активи за рішенням суду, ми починаємо їх вивчати: збираємо бухгалтерські документи, збираємо інформацію з абсолютно усіх реєстрів. Складнощі виникли у нас з першим кейсом, який у нас був. Це – активи російського мільярдера Михайла Шелкова. Там була настільки заплутана структура власності, що Мін'юст не зміг надати доказову базу, а суд не зміг правильно встановити частку власності", – пояснила вона.

Однак згодом була встановлена ще низка суб'єктів, у яких теж потрібно було провести конфіскацію, щоб у держави у володінні була найбільша частка, і Фонд міг нею розпоряджатися.

"Зараз ми доопрацьовуємо цей кейс разом із Мін'юстом та Вищим антикорупційним судом. Тому ми користуємося всіма засобами, які існують: аудит, бухгалтерія, реєстри, допомога правоохоронних органів", – сказала Дараган.

За її словами, усі кошти йдуть одразу до державного бюджету до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Але з коштами є одна проблема. Наприклад, конфіскується товариство з обмеженою відповідальністю на користь держави. У нього звичайно є якісь обігові кошти. Наприклад, це працюючий завод, у якого є кошти на рахунках, кошти на виплати зарплати. І за нашим законодавством всі ці кошти одразу скеровуються до державного бюджету. А до ФДМУ підприємство переходить з людьми, боргами, кредитною заборгованістю. З усією історією, але без живих грошей. Ми сподіваємося, що Кабмін і Верховна Рада знову підуть нам назустріч. І кошти залишатимуться на рахунках. А ми могли б почати управління цим підприємством, а не шукати, де позичити кошти, щоб запустити його роботу", – розповіла Дараган.