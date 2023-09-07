Ілон Маск таємно доручив відключити Starlink біля Криму, щоб зірвати атаку українських дронів на російський флот, – CNN

Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити термінали супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя окупованого Криму минулого року, щоб перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот.

Про це Маск розповів у своїй новій біографічній книзі, автором якої став Волтер Айзексон, повідомляє CNN, цитуючи уривок ще не опублікованої біографії ексцентричного мільярдера.

Через рішення Маска українські морські безпілотники втратили зв’язок і не змогли уразити цілі.

Автор книги стверджує, що після розмов з російськими високопосадовцями Макс побоювався, що у відповідь на атаку на російський флот РФ застосує ядерну зброю.

"Як я на цій війні? Starlink не був створений для війни. Він створений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до онлайн-занять у школі та робити добрі мирні речі, а не для ударів безпілотників", – розповів автору книги сам Ілон Маск.

Тим часом віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров просив Маска відновити зв'язок для безпілотників, стверджує автор книги.

Маск відповів, що він вражений технологією створення безпілотників, але він не вмикатиме супутникове покриття для Криму, оскільки Україна зараз "заходить занадто далеко і рухається до стратегічної поразки", пише автор біографії Маска.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року власник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що компанія хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України і звернулася до Міністерства оборони США з пропозицією оплатити ці послуги. Тоді Маск оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць, але згодом пообіцяв продовжити надавати послуги для українського уряду безкоштовно. Водночас американські ЗМІ писали, що компанія Маска пропонувала Пентагону оплатити роботу терміналів Starlink в Україні за завищеними цінами.

У грудні 2023 року SpaceX обмежила функціонал терміналів Starlink в Україні, щоб запобігти їх використанню українськими військовими для керування дронами в регіоні під час війни з РФ. Тоді ж Ілон Маск зробив декілька суперечливих заяв, закликавши владу України поступитися територіями заради перемир'я з РФ.

Зрештою Пентагон почав оплачувати закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска, які використовують українські військові.