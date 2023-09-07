Лондонська Lloyd’s веде переговори з ООН щодо страхування перевізників українського зерна

Лондонська компанія Lloyd’s веде переговори з Організацією Об’єднаних Націй щодо надання страхового покриття для поставок українського зерна, якщо вдасться досягти нової угоди щодо Чорноморського коридору.

"Чи зможемо ми продовжувати надавати страхування на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь на це питання – так", – заявив генеральний директор компанії Джон Ніл, передає Reuters.

"Ми ведемо активні дискусії з ООН щодо того, як це може статися", – сказав Ніл, додавши, що ці розмови включали ймовірність того, що покриття, можливо, доведеться структурувати інакше, ніж раніше.

Забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для вантажів, що відправляються з України.

"За відсутності втручання ООН і дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", – зазначив Ніл.

За його словами, ринковий збиток Lloyd's за вирахуванням перестрахування від війни в Україні склав $1,74 млрд.

Раніше заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що Україна завершує роботу зі світовими страховиками над схемою для страхового покриття зернових суден, що прямують до та з чорноморських портів.