Лукашенко запропонував диктаторам Африки замінити західні технології білоруськими

Білорусь готова допомогти країнам Африки шляхом передачі білоруських технологій.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів із президентом Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіангом Нгемою Мбасого, який править країною з 1979 року, передає російське інформагентство РБК.

Білоруський диктатор вважає, що зараз африканські країни хочуть вийти з-під "диктату західних транснаціональних корпорацій, які нав'язали їм роль сировинних придатків".

"Білорусь готова допомогти в індустріалізації країни, модернізації сільського господарства та забезпеченні продовольчої безпеки, постачання широкого спектру техніки, іншої промислової та продовольчої продукції", – сказав Лукашенко.

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За словами білоруського диктатора, Мінськ також має "хороші компетенції у зведенні сучасних м'ясо-молочних та інших переробних комплексів", розвідці та видобутку корисних копалин, реалізації спільних інфраструктурних проектів.

"Ми – технологічна країна. І готові ці технології передати вашій країні та африканському народу", – сказав Лукашенко.

Президент Екваторіальної Гвінеї подякував Лукашенку і заявив, що має намір обговорити двосторонню співпрацю.