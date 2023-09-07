США зменшили імпорт товарів із Китаю до найнижчого рівня за 17 років
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Частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.
Як пише ВВС, це менше за пік у 21,8% за рік у березні 2018 року, до того, як тодішній президент Дональд Трамп посилив торговельну війну між США і Китаєм.
Зазначається, що експорт Китаю падає четвертий місяць поспіль, оскільки "світова фабрика" бореться зі слабким попитом всередині країни та за кордоном.
Згідно з офіційними даними, експорт у серпні впав на 8,8% порівняно з роком раніше, а імпорт – на 7,3%.
Також Китай стикається з кількома викликами після пандемії, включно з кризою нерухомості та слабкими споживчими витратами.
Китай досі ухилявся від запуску великої програми стимулювання економіки, натомість протягом останніх місяців він вирішив запровадити низку заходів, щоб допомогти підтримати людей і підприємства.
Центральний банк знизив відсоткові ставки, а банки – відсотки за іпотечними кредитами. Було оголошено й інші заходи: від збільшення пільг із податку на прибуток для населення до зниження мита на торгівлю акціями.
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США експорт склав $153,8 млрд, збільшившись на 1,6% ($2,4 млрд) порівняно з 2021 роком;
Загальний обсяг імпорту США з Китаю
$536,8 млрд, зростання на 6,3% ($31,8 млрд);
а дефіцит торгівлі з Китаєм склав 382,9 мільярда доларів.
зростання на 8,3% ($29,4 млрд).
У 2022 році 7,5% загального експорту США до світу було експортовано до Китаю,
16,5% від загального обсягу США імпорту імпортувався з Китаю,
і 32,4% загального торгового дефіциту США припадало на Китай.
А минулого року він додав лише близько 3%, а у другому кварталі 2023 року зростання також ледь перевищило 3%.
Китай залишається найбільшим світовим експортером з кінця 2000-х років, але частка експорту у ВВП знижується. Якщо 15 років тому вона забезпечувала третину економічної діяльності, то зараз - лише п'яту. Навіть якщо Китай збільшить експорт послуг, залишаючись найбільшим експортером товарів, потенціал прискорення зростання ВВП в цілому за рахунок експорту дуже малий.
Цьому значною мірою сприяв так званий Закон про зниження інфляції, який набув чинності в серпні 2022 року, який, по суті, є гігантською програмою підтримки інвестицій в американську економіку, переважно в різноманітні «зелені» технології, включаючи виробництво електромобілів.
Кількома днями раніше Джо Байден підписав закон CHIPS and Science Act, покликаний дати потужний поштовх науковим дослідженням в області напівпровідників і їх виробництва.
А перед цим, у листопаді 2021 року, президент запровадив найбільшу з 1950-х років програму розвитку інфраструктури, яка передбачала модернізацію доріг і залізниць, мостів, портів, аеропортів, громадського транспорту, ліній електропередач, водопостачання.