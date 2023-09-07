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імпорт (2076) Китай (1819) США (4310) експорт (3428)

США зменшили імпорт товарів із Китаю до найнижчого рівня за 17 років

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китай

Частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Як пише ВВС, це менше за пік у 21,8% за рік у березні 2018 року, до того, як тодішній президент Дональд Трамп посилив торговельну війну між США і Китаєм.

Зазначається, що експорт Китаю падає четвертий місяць поспіль, оскільки "світова фабрика" бореться зі слабким попитом всередині країни та за кордоном.

Згідно з офіційними даними, експорт у серпні впав на 8,8% порівняно з роком раніше, а імпорт – на 7,3%.

Також Китай стикається з кількома викликами після пандемії, включно з кризою нерухомості та слабкими споживчими витратами.

Китай досі ухилявся від запуску великої програми стимулювання економіки, натомість протягом останніх місяців він вирішив запровадити низку заходів, щоб допомогти підтримати людей і підприємства.

Центральний банк знизив відсоткові ставки, а банки – відсотки за іпотечними кредитами. Було оголошено й інші заходи: від збільшення пільг із податку на прибуток для населення до зниження мита на торгівлю акціями.

Автор: Галина Ялівець
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Китайці настільки оху*ли що встановлють на заводі в свої смартфони програми - шпигуни.
Тому така техніка під забороною для держслужбовців США, але не в Україні.
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07.09.2023 20:14 Відповісти
У 2022 році як експорт США до Китаю, так і імпорт з Китаю продовжували зростати третій рік поспіль.

США експорт склав $153,8 млрд, збільшившись на 1,6% ($2,4 млрд) порівняно з 2021 роком;
Загальний обсяг імпорту США з Китаю
$536,8 млрд, зростання на 6,3% ($31,8 млрд);
а дефіцит торгівлі з Китаєм склав 382,9 мільярда доларів.
зростання на 8,3% ($29,4 млрд).

У 2022 році 7,5% загального експорту США до світу було експортовано до Китаю,
16,5% від загального обсягу США імпорту імпортувався з Китаю,
і 32,4% загального торгового дефіциту США припадало на Китай.
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07.09.2023 21:09 Відповісти
Як і Росія, збіднілий Китай став багатим, як тільки перейшов до ринкової економіки і відкрився для Заходу в 1990-х роках. Багатство зростало на 10-15% в рік, але поступово зростання, індустріалізація і урбанізація вичерпали себе, а при Сі Цзіньпіні економіка росла вдвічі повільніше, на 5-7% в рік.

А минулого року він додав лише близько 3%, а у другому кварталі 2023 року зростання також ледь перевищило 3%.

Китай залишається найбільшим світовим експортером з кінця 2000-х років, але частка експорту у ВВП знижується. Якщо 15 років тому вона забезпечувала третину економічної діяльності, то зараз - лише п'яту. Навіть якщо Китай збільшить експорт послуг, залишаючись найбільшим експортером товарів, потенціал прискорення зростання ВВП в цілому за рахунок експорту дуже малий.
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08.09.2023 07:50 Відповісти
США зрозуміли, наскільки серйозною помилкою була допущена в останні десятиліття масштабне перенесення виробничих потужностей за кордон, в першу чергу в Китай. Джо Байдену вдалося переломити ситуацію і викликати справжній інвестиційний бум в країні, особливо в промисловому секторі. Америка досягла значних успіхів у своїй стратегії реіндустріалізації.

Цьому значною мірою сприяв так званий Закон про зниження інфляції, який набув чинності в серпні 2022 року, який, по суті, є гігантською програмою підтримки інвестицій в американську економіку, переважно в різноманітні «зелені» технології, включаючи виробництво електромобілів.

Кількома днями раніше Джо Байден підписав закон CHIPS and Science Act, покликаний дати потужний поштовх науковим дослідженням в області напівпровідників і їх виробництва.

А перед цим, у листопаді 2021 року, президент запровадив найбільшу з 1950-х років програму розвитку інфраструктури, яка передбачала модернізацію доріг і залізниць, мостів, портів, аеропортів, громадського транспорту, ліній електропередач, водопостачання.
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08.09.2023 08:02 Відповісти
 
 