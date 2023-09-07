США зменшили імпорт товарів із Китаю до найнижчого рівня за 17 років

Частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Як пише ВВС, це менше за пік у 21,8% за рік у березні 2018 року, до того, як тодішній президент Дональд Трамп посилив торговельну війну між США і Китаєм.

Зазначається, що експорт Китаю падає четвертий місяць поспіль, оскільки "світова фабрика" бореться зі слабким попитом всередині країни та за кордоном.

Згідно з офіційними даними, експорт у серпні впав на 8,8% порівняно з роком раніше, а імпорт – на 7,3%.

Також Китай стикається з кількома викликами після пандемії, включно з кризою нерухомості та слабкими споживчими витратами.

Китай досі ухилявся від запуску великої програми стимулювання економіки, натомість протягом останніх місяців він вирішив запровадити низку заходів, щоб допомогти підтримати людей і підприємства.

Центральний банк знизив відсоткові ставки, а банки – відсотки за іпотечними кредитами. Було оголошено й інші заходи: від збільшення пільг із податку на прибуток для населення до зниження мита на торгівлю акціями.