"Укрзалізниця" додатково обмежила перевезення вантажів до порту "Ізмаїл"

Через накопичення вагонів у напрямку порту "Ізмаїл" внаслідок зупинок роботи порту під час повітряних тривог, "Укрзалізниця" запровадила додаткові конвенційні обмеження для одержувачів вантажів у порту.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив на нараді, присвяченій темі перевезення зернових вантажів залізничним транспортом, передає Інтерфакс-Україна.

"У кого понад 30 діб черга ми блокуємо можливість запланувати... Але також введено конвенційні заборони для підприємств, на яких також можливі великі черги. На них ми дали заборону відвантаження", – сказав Ткачов.

Наразі у напрямку порту "Ізмаїл" діє вісім конвенційних заборон, шість із них запроваджені щодо операторів, які приймають зернові вантажі.

Ткачов розповів, що крім конвенцій щодо компаній, черги до терміналів яких перевищують 30 діб, "Укрзалізниця" вимушена запровадити додаткові заборони і щодо інших компаній, які допускають накопичення вагонів з вантажами, зокрема ТОВ "Софт Марін", ТОВ "Славутич Руда", ТОВ "Юнікорнс", ТОВ "Трансюкрейн", ТОВ "РА-Транс", ТОВ "Портінвест-Лоджистик".

Він уточнив, що в процесі обробки операторами вагонів із вантажами з низки операторів заборони буде знято, але для частини з них вони продовжать діяти до скасування.

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За словами Ткачова, удари по інфраструктурі впливають на показники середньодобового розвантаження у порту.

"Було 133 вагони на добу, а стало 124. Це все через удари. Але ми працюємо – залізниця працює. Я дякую співробітникам, дякую терміналам, які працюють. Вони навіть у таких складних і небезпечних умовах приймають зернові вантажі та забезпечують експорт зерна", – сказав представник залізничної компанії.

Під час наради представник Одеської залізниці повідомив, що через повітряні тривоги та обстріли тільки з початку вересня порт "Ізмаїл" втратив 17 повноцінних годин роботи.

"По Ізмаїлу також є проблеми, пов'язані з повітряними тривогами та обстрілами. Тільки з початку місяця вже 17 годин звучав сигнал повітряної тривоги, під час якої порт не працює. Ми втратили практично добу повноцінної роботи порту", – сказав він.

На сьогоднішній день черга вагонів з вантажами у напрямку порту "Ізмаїл" становить 6,43 тис. вагонів, у тому числі 2,61 тис. вагонів із зерном.

"Ми бачимо, що черга на Ізмаїл поступово зменшується, але це завдяки тому, що ми змушені лімітувати... не дозволяємо завантажуватися тим операторам, які мають великі черги, поки вони не поглинуть вантажі. Тому черга потроху зменшується", – сказав Ткачов.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" вже ввела конвенції на транспортування всіх видів вантажів для семи із 41 одержувача вантажів у морському порту "Ізмаїл"