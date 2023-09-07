Міненерго почало ліквідацію "Магістральних газопроводів України"

Міністерство енергетики почало ліквідацію АТ "Магістральні газопроводи України".

За даними у системі YouControl, зараз компанія перебуває у стані припинення.

Дата внесення рішення засновників про припинення юридичної особи "МГУ" внаслідок реорганізації – 5 вересня 2023 року.

Як повідомлялося, 30 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України", який передбачає передачу корпоративних прав ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики.

100% акцій МГУ належать державі в особі Кабінету міністрів. У липні 2021 року Кабмін передав Міністерству енергетики повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі АТ "Магістральні газопроводи України".

Читайте також: Кабмін передав землю під магістральними газопроводами Оператору ГТС

Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.

У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.

У березні 2023 року новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу – колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".

Перед цим подала у відставку голова наглядової ради "МГУ" Уберта Беттонвіль, яка заявила про "некомпетентну та неприйнятну поведінку" деяких членів наглядової ради.