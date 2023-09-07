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НАБУ (1376) Коломойський (1727) Приватбанк (1693) підозра (93)

НАБУ повідомило про підозру Коломойському. ФОТО

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коломойський

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "Приватбанку" – олігарху Ігорю Коломойському – та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами "Приватбанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку, повідомляє пресслужба НАБУ.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

НАБУ повідомило про підозру Коломойському 01

"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "Приватбанку". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "Приватбанку" на виконання вимог Національного банку України", – зазначається у повідомленні.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник "Приватбанку", організатор групи;
  • колишній голова правління "Приватбанку";
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з "Приватбанком";
  • заступник голови правління "Приватбанку" – директор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "Приватбанку";
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу "Приватбанку".

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з "Приватбанком", затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

НАБУ уточнює, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "Приватбанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

НАБУ повідомило про підозру Коломойському 02

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про розкрадання коштів "Приватбанку" на загальну суму понад 8,4 млрд грн.

Як повідомлялося, НАБУ завершило розслідування у цій справі ще у жовтня 2022 року, відкривши стороні захисту матеріали для ознайомлення.

Нагадаємо, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям "Приватбанку" про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Одразу ж після цього детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" до його націоналізації Володимира Яценка при спробі вилетіти з України.

Вже у березні 2021 року НАБУ повідомило колишнім керівникам "Приватбанку" про підозри за новим епізодом про розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) коштів банку через акредитивну схему.

Перед цим, у липні 2020 року, детективи НАБУ повідомили колишньому голові "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

15 липня 2022 прку Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою, однак наразі він переховується за кордоном.

На момент оголошення першої підозри колишній голова "Приватбанку" Олександр Дубілет жив в Австрії і відразу ж після її отримання, як і низка інших фігурантів справи, переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

На початкувересня 2023 року Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як встановили правоохоронці, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Зокрема, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+7
Ну сообщили, а толку? Зеленский-Ермак-Татаров уже спрятали Беню в своем СБУ ... подальше от НАБУ и САП, с которыми взаимодействует ФБР.
Опять лоха2019 удачно разводят ... как развели 21 апреля 2019 года.
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07.09.2023 16:00
+5
.

кАломойшу на мило ! а потiм його буратiнку !
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07.09.2023 18:10
+3
Вот именно поэтому накануне и пришло к Бене СБУ. Сейчас он дождется всех обвинений от съездивших в США и преспокойно выйдет под залог, который резко уменьшат. Что и требовалось доказать.
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07.09.2023 16:16
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Зелебобікі вирішили показово типу бачити нати з сишиа ми тут алігархоф будемо судить. Ну тіпа..
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07.09.2023 15:45 Відповісти
Як що не знати хто такий Беня, то можно було б повірити в справедливе покарання.

Але ми усі знаемо его та його шайку як облупленних.
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07.09.2023 15:58 Відповісти
Ну сообщили, а толку? Зеленский-Ермак-Татаров уже спрятали Беню в своем СБУ ... подальше от НАБУ и САП, с которыми взаимодействует ФБР.
Опять лоха2019 удачно разводят ... как развели 21 апреля 2019 года.
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07.09.2023 16:00 Відповісти
Якщо фото саме із моменту предявлення підозри, то скільки Зеленьський буде ховати БЄНЮ в СІЗО? Якщо будуть ставити перепони слідству НАБУ, буде скандал. Знову Блінкен буде приїзджати...
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08.09.2023 12:41 Відповісти
Вот именно поэтому накануне и пришло к Бене СБУ. Сейчас он дождется всех обвинений от съездивших в США и преспокойно выйдет под залог, который резко уменьшат. Что и требовалось доказать.
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07.09.2023 16:16 Відповісти
Там ситуація змінилась. Таким був попередній план. Але тепер дві справи і одна з них в НАБУ.
Якщо його випустять по СБУ шній, що заважає затримати по НАБУшній?
Інтрига є. Напевно Татаров вже прописався у Зе і Єрмака в кабінетах, на нарадах, як "вирулити". І Блінкен вдало приїхав, всі побоялися чинити перепони візиту НАБУ до Бєні в СІЗО СБУ...
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08.09.2023 12:47 Відповісти
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого погано в офшорах, бо у нього самого було багато офшорних компаній, а нині така є у його дружини.

Джерело: Арахамія на брифінгу 6 жовтня, коментуючи розслідування "Слідства. Інфо" про офшори...

Пряма мова Арахамії: "Я ще не передивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років тому, коли це було у бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи… Офшори - це дві речі… У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес".

Деталі: Арахамія вважає, що в офшорах є негативна і позитивна сторони. Позитивна сторона офшорів, за його словами, - це їх міжнародна юрисдикція. Арахамія зазначив, що у майже всі "топ-100 мільярдерів світу" мають офшорні фірми, на яких зберігається якесь майно, яке може бути захищене "завдяки британському праву, наприклад".

А негативна сторона офшорів - це "потенційно якісь маніпуляції з податками, з чим треба боротися".
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07.09.2023 16:25 Відповісти
.

кАломойшу на мило ! а потiм його буратiнку !
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07.09.2023 18:10 Відповісти
А зачем бабушку заблюрили?
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08.09.2023 10:13 Відповісти
Шоб не расстраивать преЗедента....
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08.09.2023 11:18 Відповісти
Бородата бабуля підійшла до каси? Треба за все платити.
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08.09.2023 11:23 Відповісти
Говорят в августе в авральном порядке был проведен капитальный ремонт СИЗО, где находится Игорь Валериевич. Ремонтом руководил лично главный архитектор Киева Александр Викторович Свистунов.
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08.09.2023 11:27 Відповісти
Стефанчук із Зеленським, зроблять усе неМОЖЛИВЕ, щоб у різні СХЕМИ розвалити з допомогою СБУ цю справу проти їх КОРМИЛЬЦЯ !!
Тільки ліхтарна люстрація загальмує механізм розвалу України!
В Україні московська війна, а привладні після Оману готували дороги до параду та знищували ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ України!! Таран з Резніковим можуть в Генпрокурора пояснити ХТО і ЯКІ розпорядження їм давав, а можливо, ВОНИ ЦЕ РОБИЛИ ініціативн, ЯК АГЕНТИ *****!!
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08.09.2023 11:29 Відповісти
Витівки Сіонських " мудреців " в Україні ( який розмах. які талановиті ці махінатори--комбінатори ...) Одне засмучує: що для своїх гешефтних експерементів срулята--грошожери -- вибрали і так убогу на розум. нещасну. безталанну нашу Україну... Іще раз : низький уклін всим вам : виборцям убогим і дрімучім із ЗЕ- бригади № 73 %
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08.09.2023 11:46 Відповісти
 
 