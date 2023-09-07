Земельні аукціони в "Prozorro.Продажі" поповнили бюджет на 1,7 мільярда

Земельні аукціони, проведені в системі "Прозорро.Продажі", поповнили бюджети різних рівнів на 1,67 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні компанії, цю суму принесли понад 5,8 тис. успішно завершених торгів із продажу та оренди землі, на яких вже встигли позмагатися 8,8 тис. учасників.

Ще 742 аукціони знаходяться на етапі укладання угоди.

У середньому за один земельний лот змагаються три учасника. Середнє зростання ціни для завершених земельних торгів становить 72,5%.

Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.

Станом 7 вересня 2023 року в системі "Прозорро.Продажі" оголошено понад 1,8 тис. земельних аукціонів, що знаходяться на етапі прийняття заявок на участь.