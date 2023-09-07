Фонд гарантування вкладів продав столичний ТРЦ "Магелан" за 620 мільйонів
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лоту, до складу якого зокрема було включено ТРЦ "Магелан" у столиці.
Як повідомляє пресслужба Фонду, вже укладено договір купівлі-продажу лоту, а покупець перерахував усю запропоновану за лот суму – 620 млн грн.
"Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами АТ "МР Банк", на балансі якого обліковувалися активи", – зазначається у повідомленні Фонду.
Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів 15 червня реалізував низку активів неплатоспроможного "МР Банку", серед яких – торгово-розважальний центр "Магелан" (Київ), ціна зросла зі стартових 448,47 млн грн до понад 620 млн грн.
За актив змагалися три учасники: ТОВ "Ай кью компанії" з остаточною пропозицією 448,47 млн грн, ТОВ "Маркет-сервіс Голосіївський" – 620 млн грн та сільськогосподарське ТОВ "Птахоплемзавод "Коробовський" – 620 млн 1 грн, яке і стало переможцем аукціону.
"Птахоплемзавод "Коробовський" заснований у 2003 році зі статутним капіталом 115,82 тис. грн. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці. Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7,81 млн грн і активи на суму 151,1 млн грн, отримала виручку 176,01 млн грн.
Нагадаємо, одним лотом на продаж виставлялися:
- ТРЦ "Магелан": нежитловий будинок-громадський центр, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться у Києві за адресою проспект Академіка Глушкова,13-Б;
- права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
- майновий комплекс, площею понад 13 тис. кв.м, у с. Крупець на Хмельниччині.
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