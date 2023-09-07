БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
808 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорпоративні відносини
16 492 11
Росія (11653) санкції (3449) Туреччина (1024) спонсор (41) НАЗК (453)

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого виробника скла у Туреччині

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

sisecam

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла Şişecam Group.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, ця компанія продовжує вести бізнес з РФ та залишається найбільшим у Росії експортером в своїй галузі.

"Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому", – зазначається у повідомленні.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.

Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан.

За даними НАЗК, у Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують $1,25 млрд.

Читайте також: НАЗК внесло власника AliExpress до переліку спонсорів війни

"Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в РФ, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста. Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в РФ на понад $11,2 млн", – наголошують у НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату.

"Окремо зазначимо, що жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було", – додали у НАЗК.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Мене от що коробить у цьому питанні.
НАЗК - це национальне агенство з запобігання корупції, чи не так?
А вони чим займаються замість виконувати свої обов'язки?
Яким чином оцей "перелік МІЖНАРОДНИХ спонсорів війни" стосується державнгого агенства, яке має займатися виключно ВНУТРІШНІМИ справами?

У нас є МЗС для міжнародних речей, а НАЗК має заматися своїми обов'язками!
показати весь коментар
07.09.2023 15:04
+6
Відверто кажучи зі збільшенням переліку "спонсорів війни" від НАЗК я все більше не розумію логіку цих дій, бо відмовитись від продукції українських філіалів багатьох цих компаній це позбавлення прибутку від їх діяльності в Україні, залишення великої чисельності громадян України без роботи та доходів, а якщо це не робиться, то тоді взагалі навіщо потрібен цей безглуздий перелік. Більш не має чим зайнятися цій організації?! Може все ж таки займется тим для чого призначена - запобіганням корупції котрої в нас тьма тьмуща???!!!
показати весь коментар
07.09.2023 15:13
+6
Понти колотять ,як і вся зелена гоп компанія , ось чим займаються , з корупцією ж важче боротися , аніж понти колотити . Про те що законодавство , щодо НАЗК , не містить делегуванню цьому органу "складати списки " спонсорів війни (читай колотити понти ) , бо їхні списки , як казав один герой ще радянського фільму " до лампочки ".
показати весь коментар
07.09.2023 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан. Джерело: https://biz.censor.net/n3442034

Треба підказати їм, щоб не підпадати під санкції Республіка Татарстан повинна стати незалежною державою, і збитки будуть мінімальними )) Подумайте над цим ...
показати весь коментар
07.09.2023 14:50 Відповісти
Ось тобі і турецький султан з своею концепцією - гроші не пахнуть.

Бізнес з рф? Чому ні?

Нічого персонального, просто бізнес- як казала муттер Меркель.

Бізнес з Україною? Чому ні?

********** де можемо…
показати весь коментар
07.09.2023 16:05 Відповісти
Турецький султан живе у Туреччині і Туреччиною керує , між Туреччиною і кацапстаном війни немає . В Україні щодня вибухають ракети кацапські , виготовлені з українського титану , сировину для якого до сьогодні з України туди везуть ((
показати весь коментар
07.09.2023 21:01 Відповісти
Мене от що коробить у цьому питанні.
НАЗК - це национальне агенство з запобігання корупції, чи не так?
А вони чим займаються замість виконувати свої обов'язки?
Яким чином оцей "перелік МІЖНАРОДНИХ спонсорів війни" стосується державнгого агенства, яке має займатися виключно ВНУТРІШНІМИ справами?

У нас є МЗС для міжнародних речей, а НАЗК має заматися своїми обов'язками!
показати весь коментар
07.09.2023 15:04 Відповісти
Понти колотять ,як і вся зелена гоп компанія , ось чим займаються , з корупцією ж важче боротися , аніж понти колотити . Про те що законодавство , щодо НАЗК , не містить делегуванню цьому органу "складати списки " спонсорів війни (читай колотити понти ) , бо їхні списки , як казав один герой ще радянського фільму " до лампочки ".
показати весь коментар
07.09.2023 16:17 Відповісти
https://argumentua.com/stati/m-zhnarodnii-zovn-shn-i-audit-nazk-shokuyucha-nformats-ya-po-sut-poklala-na-lopatki-chinnogo-g
показати весь коментар
07.09.2023 16:53 Відповісти
Назк - це національне агентство зелених клоунів.
Основна діяльність клоунів влаштовувати циркове шоу з кіньми, свинями, гімнастками та феєрвеками - і обілєчувти публіку.
З чим вони прекрасно і справляються.
А от питання нахіба клоунів вибрали керувати країною залишається відкритим
показати весь коментар
07.09.2023 21:27 Відповісти
Відверто кажучи зі збільшенням переліку "спонсорів війни" від НАЗК я все більше не розумію логіку цих дій, бо відмовитись від продукції українських філіалів багатьох цих компаній це позбавлення прибутку від їх діяльності в Україні, залишення великої чисельності громадян України без роботи та доходів, а якщо це не робиться, то тоді взагалі навіщо потрібен цей безглуздий перелік. Більш не має чим зайнятися цій організації?! Може все ж таки займется тим для чого призначена - запобіганням корупції котрої в нас тьма тьмуща???!!!
показати весь коментар
07.09.2023 15:13 Відповісти
Без закона об этом списке в нём нет никакого смысла, как и логики. Этим может заниматься какая-то общественная организация, но не гос. орган с четко определёнными задачами, среди которых ведения этого списка нет.
показати весь коментар
07.09.2023 19:49 Відповісти
Міжнародним виробникам цей перелік, як мертвому припарка. А ось для українських субєктів господарювання лише додатковий гемор у разі співпраці з ними. Так проти кого працює ця контора та в чіїх інтересах?
показати весь коментар
08.09.2023 01:33 Відповісти
Держорган,згідно Конституції, як і держслужбовець, діє в межах своїх повноважень,ніхто не наділяв назк складати подібні списки,тобто дії посадових осіб назк підпадають під ознаки злочину, передбаченного ст.356 (самоуправство).Під час війни ці списки в любий момент можуть мати негативні наслідки у стосунках з нашими союзникам чи нейтральними країнами. Це Франція,США,Туреччина,Китай.
показати весь коментар
08.09.2023 08:28 Відповісти
 
 